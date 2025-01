Miniaturowe rakiety. Ukraina zyska skuteczną broń w walce z rosyjskimi dronami

Testy w warunkach bojowych mają zostać przeprowadzony w bliżej nieokreślonym miejscu na Ukrainie. Jeśli zakończą się pomyślnie, rozpocznie się produkcja rakiet, początkowo w wysokości kilkudziesięciu sztuk tygodniowo, ale prawdopodobnie wzrośnie do setek w trzecim kwartale 2025 roku. Zakład produkcyjny może też powstać w Ukrainie. Miniaturowe rakiety wykorzystują sztuczną inteligencję i mogą razić cele do wysokości do 2 km, a więc takiej, na której latają drony Shahed-131 (wersja rosyjska Geran-1) i Shahed-136 (Geran-2).

Rakiety z Estonii pomogą Ukrainie

Takie rakiety mogą być tanim sposobem na odpieranie nasilających się rosyjskich ataków na froncie i na infrastrukturę energetyczną. Rosjanie atakują zwykle prymitywnymi dronami irańskiej produkcji Shahed, znacznie tańszymi od rakiet przeciwlotniczych czy konieczności wystrzelenia masy pocisków z broni maszynowej. Choć ostatnio mówi się o możliwości wprowadzenia bardzo taniej broni laserowej, np. brytyjskiej (jeden "strzał" to koszt raptem kilku centów), jest ona dopiero w fazie rozwoju i prędko nie trafi na front. Dlatego wielkie nadzieje Ukraina pokłada w w miniaturowych rakietach.



Estońska firma rozwija się bardzo szybko. Estońska firma ma biura na Litwie, Litwie i Ukrainie i wkrótce otworzy kolejne w Wielkiej Brytanii. „Szybko rozwijająca się firma ściśle współpracuje już z brytyjskim przemysłem obronnym, pozyskując lokalnie znaczną część swoich podsystemów i zamierza zainwestować równowartość 50 milionów euro w Wielkiej Brytanii w badania i rozwój tanich silników rakietowych” – poinformowało w oświadczeniu biuro brytyjskiego premiera, cytowane przez Defence News.