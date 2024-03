Brytyjczycy stworzyli broń przyszłości. Laser trafi monetę z odległości kilometra

Laser przeszedł już testy bojowe w Szkocji, a jego skuteczność zrobiła piorunujące wrażenie. Broń jest w stanie śledzić tzw. dynamiczne cele powietrzne, a także morskie, i zestrzeliwać je z niezwykłą precyzją. Brytyjskie ministerstwo obrony zdecydowało się odtajnić materiał filmowy z testów systemu Dragonfire na fregacie Royal Naval Type 26. Próby wykonywano względem celów poruszających się z różnymi prędkościami, na różnych wysokościach i dystansach.

Strzał lasera kosztuje 10 funtów

Eksperci twierdzą, że laser o mocy 50 kW potrafi strzelać do celów wielkości małej monety i to z odległości ponad kilometra. Poza tym jest niezwykle ekonomiczny w użytkowaniu – jeden strzał ma kosztować zaledwie ok. 10 funtów. Chodzi o koszt energii potrzebnej do uruchomienia promienia. Sam projekt nie należy jednak do najtańszych. Armia na dotychczasowe prace nad innowacyjnym działem miała wydać około 100 mln funtów. Gra jest jednak warta takich nakładów. – System Dragonfire LDEW ma prawdziwy potencjał transformacji zdolności obronnych Wielkiej Brytanii – oznajmiło oficjalnie brytyjskie Laboratorium Nauki i Technologii Obrony.

Bat na drony

Ale już szykowana jest nowsza jego wersja tej technologii. Firmy Leonardo i QinetiQ pracują bowiem systemem Dragonfire drugiej generacji – donosi „Naval News”.