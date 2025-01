Chiny rzuciły wyzwanie Ameryce. Zaleją świat dużo tańszymi humanoidami i robo-psami

Chińska firma robotyczna Unitree zaprezentowała linię zaawansowanych robotów na tegorocznych targach Consumer Electronics Show (CES) 2025. Firma opracowała humanoidalnego robota G1 i robota-psa Go2 przypominającego Spota. Unitree ogłosiło również udostępnienie pełnego zestawu danych open source dotyczących ruchów tanecznych dla G1, które przypomina ją filmy Boston Dynamics o tańcu i gimnastyce ich robotów.

Chiński robo-pies podobny do Spota Boston Dynamics

W zeszłym miesiącu Unitree ogłosiło partnerstwo z Looking Glass XR, specjalizującą się w usługach VR/AR. Stała się oficjalnym sprzedawcą produktów robotyki Unitree. Looking Glass wyjaśniło, że czworonożne roboty Unitree charakteryzują się inteligentnym rozpoznawaniem obrazu i mogą być używane jako systemy do inspekcji, a ich autonomiczna nawigacja radarowa 3D umożliwia im przeprowadzanie różnych inspekcji obiektów. Firma twierdzi, że Go2 może być używany w branży ratownictwa pożarniczego dzięki „szybkiej reakcji, dalekosiężnemu rozpoznaniu i niezawodności”.

Poza tym mogą one transportować zapasy ratunkowe i umożliwiać komunikację z uwięzionymi ludźmi za pomocą funkcji interkomu. Wariant Go2, zwany Go2-W, ma koła, co umożliwia poruszanie się w każdym terenie. Go2 bardzo przypomina robota Spot firmy Boston Dynamics, ale jest dostępny w znacznie niższej cenie. Spot kosztuje 74 500 dol. (ponad 300 tys. złotych), podczas gdy cena Unitree Go2 zaczyna się już od ceny 1600 dol., czyli około 6600 złotych.