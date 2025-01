Zamrożeni poczekają na lekarstwo. Nowy kontrowersyjny sposób wydłużania życia

Jak ma wyglądać zamrażanie, kriokonserwacja i ogrzewania ciała?

Metoda, która opracował Żaworonkow ma zachować ludzkie ciało od kilku miesięcy do kilkudziesięciu, a nawet stuleci, „bez znaczących uszkodzeń”. Łączy w sobie wiele technik zapobiegających tworzeniu się kryształków lodu i pozwalających na szybkie podgrzanie i reanimację. Najpierw przeprowadzane będą kompleksowe badania i wszczepiane zaawansowane urządzenia monitorujące, które w trakcie całego procesu śledzą parametry życiowe organizmu. Krionauci byliby następnie umieszczani w specjalistycznej komorze ciśnieniowej inspirowanej systemami, które wykorzystują nurkowie. W ciągu kilku dni ciała przystosują się do stopniowo rosnącego ciśnienia i nasycą się mieszaniną helu, tlenu, ksenonu, argonu, CO2 i innych gazów. W tym samym czasie ma być podana opracowana przez naukowców formuła przeciwutleniaczy i innych elementów krioprotekcyjnych. Wszystko byłoby dostosowywane na bieżąco na podstawie informacji zwrotnych z systemów monitorowania. Chodzi o zminimalizowanie procesu tworzenia się kryształków lodu podczas chłodzenia, co mogłoby uszkodzić komórki. Po osiągnięciu docelowej temperatury -196 stopni ciało utrzymywane ma być w kriopodzie w optymalnych warunkach. Szybki i równomierny powrót do zwykłej temperatury ciała osiągnie się za pomocą innowacyjnego urządzenia wykorzystującego rezonans elektromagnetyczny w warunkach kontrolowanego pola elektromagnetycznego i ciśnienia. Po „ożywieniu” człowiek pozostanie w śpiączce do czasu pełnego wznowienia metabolizmu organizmu – czytamy na stronie TimeShift.

Czytaj więcej Technologie Słynny futurolog: Jest sposób na radykalne wydłużenie życia. Nieśmiertelność blisko Połączenie biotechnologii ze sztuczną inteligencją przezwycięży ograniczenia ludzkiego organizmu – twierdzi Ray Kurzweil, pisarz, futurolog i wynalazca. Cel? Połączenie się z maszynami i bycie hiperinteligentnymi istotami żyjącymi w nieskończoność.

Wewnątrz będą działały liczne autonomiczne roboty, zdolne do pracy w warunkach wysokiego ciśnienia, wykonując rutynowe czynności konserwacyjne i stale monitorując ciała. System ma być zabezpieczony przez ludzkimi błędami i obcym dostępem, zabezpieczony za pomocą technologii blockchain i sztucznej inteligencji.

Awatar i zamrożony pies

Przed hibernacją ma być tworzona cyfrowa kopia krionauty, zawierająca wszystkie dostępne jego dane, a realistyczny awatar ma pozostawać w kontakcie ze znajomymi i rodziną. - Takie interakcje z wykorzystaniem samouczących się zaawansowanych algorytmów pozwolą z biegiem czasu na stałe udoskonalanie cyfrowej osobowości – tłumaczą naukowcy.

Na tym nie koniec. Klient placówki będzie mógł zabrać w swą „podróż” ukochanego zwierzaka, np. psa czy kota, umożliwiając połączenie się z nim w „przyszłym świecie cudów nauki. Można także przechowywać jego materiał biologiczny i stworzyć genetycznie identyczny klon. - W ten sposób zapewniamy, że więź emocjonalna będzie trwała nawet przez setki lat – przekonują naukowcy.

Ich wizja nie kończy się na zamrażaniu ludzi na zamówienie, ale obejmuje zachowywanie organów, zabezpieczanie ciężko rannych na polu walki, ochronę zagrożonych gatunków, a nawet ochronę całej ludzkości w przypadku kataklizmów czy pandemii czy hibernację podczas długich podróży kosmicznych.