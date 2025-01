Humanoidy pojawią się na „igrzyskach”. To rewolucja w sporcie

Chińczycy bez wątpienia przodują dziś w zaawansowanej robotyce. Według raportu zaprezentowanego w ub.r. podczas World AI Conference w Szanghaju wartość tamtejszego humanoidów szacuje się na około 2,76 mld juanów (1,5 mld zł). Tymczasem prognozuje się, iż do 2029 r. będzie to już pułap 75 mld juanów (stanowić miałoby to jedną trzecią globalnego rynku takich urządzeń). – Biorąc pod uwagę prognozy choćby Elona Muska, który sugeruje, że liczba robotów humanoidalnych może być dwukrotnie większa od liczby ludzi, potencjał rynku jest ogromny, przewyższający nawet przemysł pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii – twierdzi Zhang.

Chiny są mocne w robotyce

Prym w tej dziedzinie zamierza wieść właśnie Chengdu. Licząca 15 mln mieszkańców stolica prowincji Syczuan przygotowała trzyletni plan (na lata 2024–2026), który zakłada, że w tym okresie miasto wprowadzi na rynek aż 100 nowych modeli robotów i przyciągnie 100 firm z łańcucha dostaw w tej branży. Władze chcą stworzyć 100 scenariuszy demonstracyjnych dla humanoidów. To ma pozwolić Chengdu stać się krajowym centrum demonstracyjnym robotów i jednym z liderów w zakresie badań i rozwoju oraz produkcji robotów. Na razie CHRIC zaprezentował siedem maszyn humanoidalnych, które będą brały udział w 11-dniowej imprezie (World Games ma zgromadzić w sumie 5 tys. sportowców z ponad 100 krajów). ©℗—oprac. Dus