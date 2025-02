Powstała pierwsza szkoła dla... robotów. Humanoidy zastąpią ludzi w pracy i w domu

Szanghajskie Centrum Innowacji w Dziedzinie Robotyki Humanoidalnej ma ambicję, aby jeszcze przyspieszyć i tak dynamiczny już rozwój robotyki w Kraju Środka. Ten sektor w Chinach w ub.r. wyceniano na 2,76 mld juanów (ok. 385 mln dol.). Analizy, przedstawione na konferencji World AI Conference, zorganizowanej w lipcu 2024 r., wskazują, że do 2029 r. jego wartość skoczy do imponującego poziomu 75 mld juanów (udział Chin w globalnym rynku robotyki humanoidalnej w tym czasie miałby sięgnąć poziomu prawie 33 proc.).