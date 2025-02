Przełom w komputerach kwantowych? Amerykański koncern ogłasza wielki sukces

Microsoft stworzył tzw. topokonduktory, czyli topologiczne nadprzewodniki. Ta specjalna kategoria materiałów opracowana przez koncern może osiągać nowy stan skupienia – stan topologiczny. To o tyle przełomowe rozwiązanie, że ów stan nie należy do klasycznych stanów materii, takich jak ciało stałe, ciecz czy gaz. Gigant zaprezentował właśnie pierwszy chip kwantowy o nazwie Majorana 1. Opracowana technologia pozwala skalować do 1 miliona kubitów na pojedynczym chipie. Co warto podkreślić, to urządzenie jest na tyle małe, że mieści się w dłoni. „To nowatorski projekt architektury kubitu” – podał Microsoft w komunikacie.

Na czym polega rozwiązanie Microsoftu?

Amerykańska firma stworzyła osiem topologicznych kubitów w oparciu o nowy stan skupienia, które są szybsze, mniejsze, bardziej stabilne oraz mieszczące się w granicach jednej setnej milimetra. „Kubity te zostały zaprojektowane z myślą o niezawodności, są odporne i możliwe do cyfrowego sterowania” – informuje Microsoft.

Układ kwantowy Microsoftu Foto: Microsoft

I wskazuje, że ma dowody skuteczności swojej technologii, potwierdzone m.in. przez naukowców (tygodnik „Nature” opublikował recenzowany artykuł potwierdzający słuszność podejścia Microsoft opartego na kubitach topokondukcyjnych). Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony USA (DARPA) już wybrała rozwiązania Microsoftu oparte właśnie na topokonduktorach jako kluczowy element w dążeniu do stworzenia odpornych na błędy komputerów kwantowych na dużą skalę.