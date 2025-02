AI pomaga wygrywać? Hazardziści sięgnęli po DeepSeek

Na wielu platformach społecznościowych zaczęły pojawiać się reklamy naciągające internautów i oferujące różnego rodzaju usługi przewidywania wyników loterii właśnie za pośrednictwem zaawansowanych algorytmów. Skala tego zjawiska przybiera na sile i stała się już na tyle duża, że sprawą postanowiła się zająć jedna z instytucji nadzorujących gry hazardowe.

Reklama

Chiny uzależnione od hazardu

Chińska Loteria Sportowa (CSL – China Sports Lottery) wydała specjalne oświadczenie, w którym ostrzega przed oszustwami i wskazuje, że żadna technologia AI „nie potrafi przewidzieć zwycięskich numerów na loterii”. Urzędnicy z prowincji Guangdong zareagowali w odpowiedzi na wpisy internautów, którzy twierdzili, że wygrali na loterii, korzystając z liczb poleconych przez dostawców usług AI. Eksperci podkreślają jednak: „sztuczna inteligencja wykazuje ogromny potencjał zastosowań w różnych dziedzinach, ale każde losowanie loterii jest niezależnym zdarzeniem losowym, a zwycięskie numery są generowane całkowicie przypadkowo”. CSL przekonuje, iż algorytmy nie są w stanie ich przewidzieć. Sprawa jest poważna, bo w Chinach jest 300 mln osób grających na loteriach.

Wpisy zachęcające po sięganie do narzędzi AI, by wygrywać na loteriach, zaczęły masowo pojawiać się m.in. na platformie Xiaohongshu (RedNote, konkurent TikToka). Szybko zyskały rozgłos, zwłaszcza że prezentowane na wynikach osoby wyjaśniały, że kupiły losy na podstawie sugestii sztucznej inteligencji, i wygrały. „Każda osoba twierdząca, że ​​dzięki technologii sztucznej inteligencji zwiększa swoje szanse na wygraną, dopuszcza się oszustwa” – napisał CSL w oświadczeniu, sugerując jednocześnie, iż posty o wygranej tworzone były głównie przez dostawców oprogramowania AI.

Kuszenie AI

Pełniły one zatem funkcję reklamy marketingowej, mającej zachęcić użytkowników do pobrania oprogramowania. Zgodnie z oświadczeniem, niektóre platformy z narzędziami AI często oferują bezpłatny okres próbny, aby skusić internautów. Eksperci tłumaczą, że sztuczna inteligencja sprawdzi się znakomicie w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna czy matematyka, gdyż w tych dziedzinach występują dostrzegalne wzorce, które AI może wyodrębnić z ogromnych ilości danych i wyciągnąć wnioski. Loterie są zaś całkowicie losowymi zdarzeniami, gdzie nie ma takich wzorców, a to czyni je całkowicie niekontrolowanymi i nieprzewidywalnymi. „Co więcej, sztuczna inteligencja nie jest w stanie wyprowadzić żadnych sensownych wzorców z danych z poprzednich loterii, a zwycięskie numery z wcześniejszego losowania nie mają wpływu na kolejne” – poinformowało centrum loterii sportowej Guangdong w specjalnym komunikacie. I wezwało swoich klientów, aby pozostali racjonalni i nie wierzyli w tzw. narzędzia predykcyjne.