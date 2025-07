In vitro z genami trojga rodziców – medyczny przełom z Wielkiej Brytanii

Ośmioro dzieci – czterech chłopców i cztery dziewczynki, w tym bliźniaczki jednojajowe – urodziło się z siedmiu matek w Newcastle Fertility Centre w latach 2017–2023. Informacje te ujawniono, ponieważ dzięki tej pionierskiej technice możliwe stać się może zapobieganie przenoszenia ciężkich chorób mitochondrialnych.

Nowa nadzieja dla rodzin z mutacjami mitochondrialnymi

Badania na ten temat opublikował właśnie „New England Journal of Medicine”. W artykule można przeczytać, że ten tzw. transfer przedjądrowy skutecznie zmniejsza ilość mutacji powodujących choroby. Jak skutecznie? O 95-100 proc. u sześciorga wspomnianych dzieci z in vitro (w przypadku pozostałej dwójki było to 77-88 proc.). Jak podaje serwis LiveScience, to pierwsze wyniki kliniczne z jedynego na świecie licencjonowanego programu dawstwa mitochondriów. Ów zabieg ma dawać nadzieję rodzinom zagrożonym przekazaniem nieuleczalnych chorób genetycznych, które dotykają około jedno na 5 tys. rodzących się dzieci. Należy podkreślić, że użycie DNA trzech osób nie wpłynęło na osiąganie „naturalnych etapów rozwoju” u dzieci. Natomiast nie wykazują one oznak choroby mitochondrialnego DNA, która może powodować zaniki mięśni, utratę wzroku oraz niewydolność narządów.

Zrealizowana w Wielkiej Brytanii procedura przeniesieniu jądrowego DNA z zapłodnionych komórek jajowych rodziców do jaj dawczyń z prawidłowymi mitochondriami, omija mutacje wywołujące chorobę. Profesor Sir Doug Turnbull z Newcastle University, który pomógł opracować tę metodę, nazwał ją „nową nadzieją” dla rodzin.

W 2015 roku Wielka Brytania stała się pierwszym krajem, który zalegalizował dawstwo mitochondrialne po przeprowadzeniu szeroko zakrojonej oceny etycznej. Technologia ta wciąż budzi kontrowersje i jest zakazana np. w USA. Z kolei Australia opracowuje własny program, a próba mitoHOPE otrzymała 15 mln dol. dofinansowania rządowego na rozpoczęcie badań klinicznych w przyszłym roku.