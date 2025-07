Nowa generacja robotów – nie tylko myślą, ale też „żyją”

To nie scenariusz filmu science fiction, lecz realny cel zespołu naukowców z Uniwersytetu Columbia, którzy pochylili się nad rewolucyjną koncepcją, którą nazwali „metabolizmem robotów”. W dużym uproszczeniu chodzi o stworzenie systemu, dzięki któremu maszyny mogłyby nie tylko samodzielnie myśleć, ale też utrzymywać się w pełnej sprawności bez udziału człowieka.

Czym jest metabolizm robotów i dlaczego może zmienić wszystko?

To oznaczałoby przekroczenie pewnej granicy – dotychczas roboty zachwycały nas bowiem swoimi umiejętnościami, jednak w praktyce ograniczała je sztywna konstrukcja oraz pełna zależność od ludzi, zwłaszcza w przypadku napraw czy modernizacji. W przeciwieństwie do rozwijających się błyskawicznie algorytmów sztucznej inteligencji, „fizyczne ciało” większości maszyn utknęło, jak pisze serwis Interesting Engineering – w epoce kamiennej, ponieważ nie potrafi adaptować się do zmiennych warunków otoczenia czy „leczyć się”, czyli naprawiać.

Profesor Hod Lipson, kierujący tymi badaniami, podkreśla, że klucz do elastyczności i przetrwania organizmów biologicznych tkwi w ich modułowej budowie i zdolności do wykorzystywania oraz ponownego użycia elementów innych organizmów. - Ostatecznie trzeba opracować roboty, które również będą potrafiły to samo: wykorzystywać i używać części innych maszyn. To właśnie „metabolizm robotów” - tłumaczy. I wskazuje, że ludzki organizm nieustannie absorbuje, integruje i regeneruje własne zasoby - chorując, leczy się, a jedząc, rośnie.

Autonomiczne ciało dla sztucznej inteligencji

Badacze chcą osiągnąć podobny cel w przypadku inteligentnych urządzeń. Naukowcy Uniwersytetu Columbia zamierzają naśladować zasady biologii. Na uniwersyteckim blogu wskazują, że maszyny miałyby więc „leczyć się”, samodoskonalić, ulepszać i rozbudowywać m.in. przez ponowne wykorzystywanie części z innych robotów i sprzętów znalezionych w bezpośrednim otoczeniu. Dr Philippe Martin Wyder przekonuje wręcz, że prawdziwa autonomia robotów to nie tylko niezależne myślenie z wykorzystaniem AI, ale również fizyczna samowystarczalność.