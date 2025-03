Superkomputery pokonane w imponujący sposób. Nowa era w informatyce

Od kilku dni akcje wielu spółek zajmujących się komputerami kwantowymi zyskują, głównie dzięki informacjom, jakie opublikowała amerykańska spółka D-Wave Quantum. Firma opublikowała recenzowany artykuł w czasopiśmie „Science” z opisem symulacji programowalnych szkieł spinowych, problemu z zakresu materiałów magnetycznych, który jest ogromnym wyzwaniem, jeśli chodzi o obliczenia.

Co potrafi Advantage 2? Jak szybko działa?

Minerały magnetyczne są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, od medycyny po półprzewodniki, projektowanie czujników, silników i wiele innych. Jednak ponieważ są mikroskopijne, zrozumienie ich oddziaływań było trudne, co było problemem dla naukowców.

Zespół badawczy D-Wave postanowił, że jest to właściwy problem do rozwiązania przy użyciu prototypowego komputera kwantowego Advantage 2. Potrafi on znaleźć optymalne rozwiązania złożonych problemów zaczynając od superpozycji wszystkich możliwych rozwiązań, czyli stanu o wysokiej energii i dąży do osiągnięcia stanu minimalnego lub niskoenergetycznego poprzez proces wyżarzania – powolną zmianę parametrów systemu.

Zespół badawczy D-Wave przedstawił ten problem swojemu komputerowi kwantowemu i superkomputerowi Frontier w Oak Ridge National Laboratory. Komputer kwantowy zwrócił wyniki w ciągu kilku minut, a według szacunków naukowców superkomputerowi zajmie to nawet milion lat i zużyje przy tym roczną globalną energię elektryczną. - To niezwykły dzień dla komputerów kwantowych. Nasza demonstracja kwantowej supremacji obliczeniowej w użytecznym problemie jest pierwszą tego typu w branży – wyjaśnia dr Alan Baratz, dyrektor generalny D-Wave, w komunikacie prasowym. - Wszystkie inne twierdzenia, że systemy kwantowe przewyższają klasyczne komputery, były kwestionowane lub obejmowały generowanie liczb losowych bez praktycznej wartości – dodał.