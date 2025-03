Chiny wyprzedziły USA w dronach? Duże zmiany w technologii stealth

Nowe chińskie drony stealth tradycyjne powierzchnie sterujące, jak klapy i stateczniki ogonowe, zastępują systemami fluidycznymi. Sterują one odrzutowcami za pomocą precyzyjnych impulsów powietrza, co daje większą niewidzialność (zmniejszenie odbicia radarowego i sygnatury termicznej) oraz mniejsze zużycie paliwa. O uzyskaniu przewagi przez Chiny w konstruowaniu dronów wojskowych napisał w czasopiśmie Acta Aeronautica et Astronautica Sinica profesor Luo Zhenbing z chińskiego Narodowego Uniwersytetu Technologii Obronnych (NUDT).

Co potrafi chiński dron stealth?

Chiny miały już przetestować te samoloty w rzeczywistych warunkach. USA, co prawda, opracowują podobnie sterowane maszyny, o podobnych parametrach, ale są one nadal w fazie koncepcyjnej. Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA) dopiero w 2023 r. dała zielone światło własnemu programowi X-65, aby opracować i zweryfikować technologię, określaną również jako CRANE (Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors).

Jak twierdzi profesor Luo Zhenbing, amerykański program X-65 jest daleko w tyle za chińskim, bo Pekin testował tego typu maszyny już w 2021 r. Mają utrzymywać się w powietrzu trzy razy dłużej niż planowane odpowiedniki amerykańskie, zużywając przy tym o połowę mniej paliwa.

Jeśli te informacje potwierdzą się, oznaczałoby to skok jakościowy Chin w dziedzinie maszyn w technologii stealth. Dotychczasowe projekty jak dron CH-7, którego opracowała firma China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) czy myśliwiec piątej generacji J-35A z wyglądu łudząco przypominały konstrukcje amerykańskie, odpowiednio: B-21 Raider i F-35.