Armia sięga po DeepSeek. Czy chińska sztuczna inteligencja będzie walczyć?

Sztuczna inteligencja, która na początku roku przebojem wdarła się na globalny rynek AI, podbiła zwłaszcza serca użytkowników w Kraju Środka. Ten duży model językowy pod niektórymi względami okazał się być lepszy w wielu dziedzinach od amerykańskich rozwiązań od OpenAI, czy Google. I to na tyle, że zaczęto go wdrażać w urzędach wielu chińskich metropolii, gdzie ma wspierać urzędników w ich pracy. Ale wiele wskazuje na to, że potencjał narzędzia zostanie wykorzystany na polu walki. DeepSeek zainteresował bowiem Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą.

Reklama

Jak armia Chin wykorzystuje DeepSeeka?

Czy DeepSeek będzie zabijać? Jak donoszą chińskie media, są już pierwsze wdrożenia wojskowe tego systemu i – jak na razie – nic nie wiadomo, by AI wykorzystywano w celach ofensywnych. „South China Morning Post” („SCMP”) twierdzi, że sztuczna inteligencja na razie pomaga w przyjmowaniu pacjentów oraz sugerowaniu planów leczenia w wojsku, a w przyszłości może wspierać przy obsłudze rannych. „Chińska armia używa DeepSeek’a w rolach niezwiązanych z walką, choć możliwe jest jego rozmieszczenie na polu bitwy – w szpitalach” – pisze „SCMP”.

Armia sięgnęła po model DeepSeek R1-70B. Ów LLM został nieco zmodyfikowany pod potrzeby wojska. Chińczycy twierdzą, że AI używana jest w operacjach poza polem walki, na poziomie wsparcia. Te doniesienia jednak – mimo wszystko – wywołały falę spekulacji wśród ekspertów ds. obronności na temat tego, czy Pekin będzie stosować sztuczną inteligencję w „bardziej bezpośrednich sytuacjach wojennych”.

Sztuczna inteligencja na polu bitwy

Już dziś DeepSeek wdrażany jest nie tylko w systemach Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, ale także w oddziałach policji oraz jednostkach mobilizacji obrony narodowej. Ów duży model językowy używany jest jako pomoc przy treningu fizycznym, a także element wsparcia psychologicznego (żołnierze używają np. DeepSeek do radzenia sobie z lękiem). Jak podaje serwis Interesting Engineering, analitycy przewidują, iż modele AI wkrótce zostaną wykorzystane do wywiadu na polu bitwy i podejmowania decyzji przez chińskie wojsko. Państwowy „Guangming Daily” stwierdziło w zeszłym miesiącu, że DeepSeek „otwiera nowy rozdział w ewolucji wywiadu wojskowego”. Jak pisze gazeta, ten model AI ma „wyjątkową zdolność do przetwarzania ogromnych ilości danych z pola bitwy w czasie rzeczywistym, zapewniając precyzyjną świadomość sytuacyjną podczas walki”. Wykorzystano również scenariusz desantu morskiego, aby pokazać, jak DeepSeek może dynamicznie dostosowywać plany na podstawie zmian w czasie rzeczywistym, pomagając dowódcom podejmować szybsze i dokładniejsze decyzje.