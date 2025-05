Jest najszybszy na świecie. Może dać Chinom podwodną dominację

Pod tą nazwą (z ang. Blue Whale) kryje się najszybszy na świecie podwodny dron. Oficjalnie bezzałogowiec ma rewolucjonizować badania oceanograficzne, ale eksperci widzą w nim sprzęt podwójnego zastosowania, który może dać na wodzie i pod wodą sporą przewagę militarną.

Co potrafi chiński dron podwodny?

11-metrowa jednostka porusza się na powierzchni z prędkością 36 węzłów, a więc porównywalną z nowoczesnymi niszczycielami. Ale jego prawdziwe możliwości robią największe wrażenie po zanurzeniu. Pojazd jest w stanie zejść pod wodę na głębokość do 60 metrów, a co ważne, pozostawać tam w ukryciu i pełnej gotowości operacyjnej przez ponad 30 dni. Jego zdolność do działania w trybie uśpienia nie bez kozery nasuwa skojarzenia z możliwościami atomowych okrętów podwodnych.

Za mózg pojazdu odpowiada zaawansowany system sztucznej inteligencji, wykorzystujący tzw. głębokie uczenie – podaje agencja Xinhua. To dzięki niemu dron autonomicznie planuje trasy, dostosowuje się do misji w czasie rzeczywistym i unika zagrożeń. Jak podkreślają twórcy maszyny, „płetwal płękitny” wyposażony jest w napęd łączący szybkie turbiny z cichymi napędami magnetycznymi. Pojazd pokryto dodatkowo specjalnymi powłokami tłumiącymi dźwięki, co ma dać mu przewagę w tajnych operacjach podczas unikania wykrycia przez monitoring hydroakustyczny.