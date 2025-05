Ludzie będą widzieć mimo zamkniętych oczu? Zaskakujące odkrycie naukowców

Chodzi o soczewki kontaktowe, które zmieniono na tyle, że pozwalają widzieć światło podczerwone. Zespół neurobiologów z Chińskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii opracował rozwiązania, które – bez jakichkolwiek baterii ani zewnętrznego zasilania – działa niczym optyka na podczerwień. W praktyce ludzkie oko zyskuje możliwości widzenia w ciemności.

Jak działają nowe soczewki kontaktowe?

Naukowcy opisali odkrycie w czasopiśmie naukowym „Cell” – wskazują w nim, że kluczem do działania tej innowacji są specjalne nanocząstki wbudowane w miękkie, elastyczne soczewki, które wychwytują promieniowanie podczerwone, znajdujące się zazwyczaj poza zakresem ludzkiego wzroku (ok. 800–1600 nm), przekształcają je na światło widzialne (400–700 nm). Soczewki są przezroczyste, co umożliwia jednoczesne widzenie świata w świetle widzialnym i podczerwonym. Ale, co ciekawe, wynalazek pozwala nie tylko „przenikać noc”, ale również widzieć przez opuszczone powieki. Jak zauważają badacze, to „interesujący efekt wzrostu intensywności widzenia podczerwieni”. Widzenie po zamknięciu oczu jest możliwe, ponieważ promienie podczerwone łatwiej przechodzą przez powiekę niż światło widzialne.

Technologia została przetestowana już na myszach, które z soczewkami potrafiły odróżniać obszary oświetlone podczerwienią. Ale zastosowano ją również w eksperymentach z udziałem ludzi. Ochotnicy z nowymi soczewkami z powodzeniem rozpoznawali migające sygnały w podczerwieni i potrafili określić ich kierunek.

Pomoc dla daltonistów

Teraz chińscy naukowcy idą dalej i rozwijają metodę tzw. koloryzacji światła podczerwonego. Efekt? Różne długości fal IR są przekształcane na różne kolory widzialne (np. 980 nm na niebieski, 808 nm na zielony, 1532 nm na czerwony), co ma nie tylko pomóc w lepszej orientacji w przestrzeni podczerwonej, ale także potencjalnie stanowić pomoc np. dla osób z daltonizmem. Takie odkrycie pozwoli przekształcić oczom daltonisty kolory, których nie widzą, na te widoczne.