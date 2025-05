Przełom w broni strzeleckiej. 3 tys. pocisków na minutę. I to bez prochu

Chińscy inżynierowie nad karabinkiem elektromagnetycznym typu coil gun pracowali od wielu lat i wreszcie opracowali wersję gotową do wdrożeń. Za nowatorskim rozwiązaniem stoją naukowcy z Uniwersytetu Inżynieryjnego PLA. Ich dzieło to stosunkowo niewielkich rozmiarów broń, która zdolna jest wystrzeliwać aż 3 tys. pocisków na minutę. Jak donosi serwis Interesting Engineering, ta technologia bije na głowę szybkostrzelność tradycyjnej broni palnej, jak słynny AK-47, strzelający z prędkością około 600 pocisków na minutę.

Jak działa broń elektromagnetyczna?

Tyle że coil gun i AK-47 to zupełnie inne typy karabinków. Chiński wynalazek to broń, która strzela bez prochu. To efekt tego, że wykorzystuje akumulatory litowo-jonowe i cewki elektromagnetyczne, zamiast spłonek i prochu, a metalowe dyski, przypominające monety, zamiast kul. Taka konstrukcja umożliwia prowadzenie nieprzerwanego ognia ciągłego, z niewielkim odrzutem i przy braku huku i błysku z lufy, towarzyszącego tradycyjnym wystrzałom. Coil gun to tzw. akcelerator masy – silnik liniowy, który wykorzystuje impulsy magnetyczne do przyspieszania pocisku.

Zespół pod kierownictwem profesora Xianga Hongjuna z Uniwersytetu Inżynieryjnego PLA ma już gotowy prototyp. Charakteryzuje się on konfiguracją typu bullpup (niewielka konstrukcja, wyglądem przypominająca belgijski karabinek P90), wyposażeniem w dwadzieścia sekwencyjnych miedzianych cewek o długości 20 mm oraz mini-komputer, który precyzyjnie steruje synchronizacją impulsów magnetycznych. Chodzi o dostarczanie energii z nanosekundową dokładnością).

Do czego ma służyć chiński karabin?

Broń wyposażono w specjalne bezpieczniki, które mają chronić akumulator przed przeciążeniem oraz zaawansowany system rozpraszania ciepła. Prędkość wylotowa pocisku nie jest tak znacząca, jak w przypadku broni palnej, bo wynosi mniej niż 100 m/s, ale chińscy eksperci twierdzą, że i przeznaczenie coil gunów ma być inne – nie chodzi o zabijanie, lecz obezwładnianie. Karabinek mógłby zostać zastosowany np. do tłumienia zamieszek.