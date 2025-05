„Oko Chin”. Imponująca technologia szpiegowska

To technologia rodem z najnowszych filmów szpiegowskich. Możliwości, jakie daje innowacja opracowana przez chińskich naukowców, to przełom – dotychczas odczytywanie drobnych detali z dużych odległości stanowiło ogromne wyzwanie, bowiem standardowe teleskopy i silne soczewki borykają się ze zniekształceniami powodowanymi przez powietrze. To rozmywa i rozprasza światło na długich dystansach, co sprawia, że rozróżnienie małych elementów, jak np. drukowany tekst, jest niemal niemożliwe.

Reklama

Jak działa chiński laser?

To, z czym nie radzą sobie teleskopy i kamery, nie stanowi problemu dla nowatorskiego lasera – testy wykazały, że jest w stanie odczytać milimetrowe litery z odległości prawie 1,5 km. Wynalazek, który – jak podaje „Physical Review Letters” – bazuje na tzw. aktywnej interferometrii intensywności, koncentrując się nie na samym obrazie, lecz na sposobie zachowania światła, gdy odbija się od powierzchni.

W ramach eksperymentu badacze skierowali osiem wiązek lasera podczerwonego na odległy cel. Światło odbite od celu było następnie zbierane przez dwa oddzielne teleskopy, umieszczone w pewnej odległości od siebie. Teleskopy te nie rejestrowały obrazu, lecz śledziły, jak zmienia się intensywność światła. Badacze – dzięki zaawansowanym algorytmom komputerowym – byli w stanie przetworzyć te zmieniające się wzorce i na tej podstawie odtworzyć drobne szczegóły z obserwowanego celu.

Zastosowania lasera i jego możliwości

To skok w dziedzinie zdalnego obrazowania optycznego, ponieważ standardowy system teleskopowy z tej samej odległości uchwyciłby jedynie kształty o rozmiarze około 42 mm. Laser poradził sobie z tekstem o wielkości 3 mm. Eksperci twierdzą, że potencjalne zastosowania tej technologii to archeologia (chodzi choćby o badanie starożytnych monumentów położonych na klifach, bez konieczności żmudnej wspinaczki), czy ochrona środowiska (monitoring siedlisk dzikiej przyrody). Ale naturalnym zastosowaniem wydaje się również inwigilacja i szpiegostwo.