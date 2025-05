AI spowoduje wkrótce masowe bezrobocie. W tych dziedzinach będzie to prawdziwa apokalipsa

Molly Kinder z Brookings Institution, think tanku zajmującego się wpływem AI na pracowników, uważa, że technologia ta jest już tak dobra, że wielu pracodawców nie potrzebuje analityków marketingowych i finansowych, czy asystentów w obszarze badań. Zachodzące na rynku pracy zmiany wieszczą zatem istną "rzeź".

Nie ukrywa tego zresztą sam Dario Amodei, szef Anthropic, a więc jeden z wiodących twóców generatywnych systemów AI. – W ciągu maksymalnie pięciu lat sztuczna inteligencja może wyeliminować co piąte stanowisko pracy dla początkujących pracowników umysłowych – zapowiedział w rozmowie z CNN.

Ostrzegł, że grozi nam masowe bezrobocie. Według niego AI zaczyna być bowiem lepsza od ludzi w niemal wszystkich zadaniach intelektualnych. Jak twierdzi, "będziemy się z tym zbiorowo zmagać jako społeczeństwo". Wedle takich prognoz do końca dekady w samych Stanach Zjednoczonych stopa bezrobocia skoczy aż pięciokrotnie (ostatni raz zbliżyła się do takiego poziomu, i to na krótko, w szczytowym momencie pandemii).

Algorytmy zagrożeniem dla więzi społecznych

Świat, rozwijając AI, rozpędza się w stronę przepaści, nie mając ani hamulców, ani spadochronu. Świadczą o tym wypowiedzi szefów big techów. Kilka tygodni temu dyrektor generalny Mety Mark Zuckerberg wyjawił, że spodziewa się, iż w ciągu najbliższego roku AI będzie odpowiedzialna za tworzenie połowy kodów w jego koncernie. Satya Nadella, prezes Microsoft, już przyznaje, że 30 proc. takich zadań w koncernie wykonuje AI. Słuchając tych deklaracji i znając badania Światowego Forum Ekonomicznego (41 proc. pracodawców przyznało w nich, że planuje do 2030 r. zmniejszyć zatrudnienie z powodu automatyzacji i sztucznej inteligencji), trudno o optymizm. Amodei porównał tę rewolucję do rozpędzonego autobusu. – Nie sądzę, żebyśmy mogli go zatrzymać – powiedział.

Według niego kluczowym jest, aby "skierować technologię w kierunku, w którym staniemy się świadomi szkód". Ale czy da się minimalizować straty wywołane przez rozwój sztucznej inteligencji i dalej osiągnać korzyści płynące ze stosowania tej technologii? Szef Anthropic wskazał, że śledzi, ile osób używa modeli AI do "rozbudowy" miejsc pracy z udziałem człowieka, a ile z nich służy do "całkowitej automatyzacji", bez udziału ludzi. Wnioski nie pozostawiają złudzeń: około 60 proc. użytkowników korzysta z AI, by wspierać pracowników, ale około 40 proc. stara się ich zastępować. I ta druga liczba rośnie. Michael S. Barr, członek rady gubernetorów Fedu, podczas majowego wystąpienia przedstawił pesymistyczną wizję, która zakłada, że ​​sztuczna inteligencja i robotyka mogą stać się tak wydajne i opłacalne, że większość ludzkiej pracy stanie się przestarzała, co doprowadzi do masowego bezrobocia. Określił to zjawisko mianem "transformacyjnej AI". W tym sceariuszu AI przejęłaby szeroki zakres istniejących prac. Podobnie uważa ekonomista Anton Korinek z University of Virginia, twierdząc, iż "AI rozwija się w kierunku opanowania wszystkich form pracy poznawczej, wykonywanych przez ludzi, w tym nowych zadań, jakie jeszcze nie istnieją".