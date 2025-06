Rosja wysyła całe roje coraz lepszych dronów. Ukraina znalazła na nie sposób

Łotwa pomoże Ukrainie zwalczać rosyjskie drony

W zeszłym tygodniu na spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego z wojskowymi omawiano kwestię nasilenia rosyjskich nalotów i sposoby ich zwalczania. „Mamy teraz myśliwce do zestrzeliwania dronów. Zmierzamy również w kierunku dronów przechwytujących” – powiedział prezydent, cytowany przez agencję Bloomberg.

Do pomocy Ukraińcom włączyła się firma Origin Robotics, łotewski producent przechwytujących dronów. W czerwcu wyśle on na Ukrainę swoje drony w celu przeprowadzenia testów. Są one zaprojektowane tak, aby eksplodować w bliskiej odległości od zbliżających się rosyjskich dronów.

„Gdy zbliży się wystarczająco do celu, głowica bojowa eksploduje, a cel zostaje trafiony odłamkami. Do tego został zaprojektowany - do niszczenia dużych aparatów latających” - powiedział Agris Kipurs, dyrektor generalny Origin, na konferencji poświęconej dronom w Rydze, cytowany przez „The Moscow Times”.

Rosyjskie drony są drogie

Zdaniem Carla Larsona, dyrektora wykonawczego Defense Tech for Ukraine, międzynarodowej grupy wolontariuszy dostarczającej sprzęt wojskowy Ukrainie, rosyjskie drony są obecnie często wyposażane w kamery cofania i programowane tak, aby podejmować działania unikowe w przypadku wykrycia drona próbującego je przechwycić. - Zestrzelenie drona przy pomocy innego drona jest nadal szczerze mówiąc trudne - uważa Carl Larson.

- Ukraina pracuje jednak nad dronami ze stałym skrzydłem, które mogą zderzyć się z rosyjskimi maszynami, a także nad dronami wyposażonymi w bezodrzutowe karabiny maszynowe, które będą mogły zestrzelić wrogie drony – dodał Larson. Takie rozwiązania mogą się okazać przełomowe w powstrzymaniu ataków rosyjskich. Jeden dron Geran to koszt co najmniej 35 tys. dolarów, a rosyjski reżim ma coraz mniej pieniędzy na rozpętaną przez siebie wojnę.