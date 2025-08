Kim jest założyciel Upbeat?

Założyciel firmy, Chen Chung-chieh, pochodzący z miejscowości Kaohsiung i wychowany w Taichung, studiował elektrotechnikę na Narodowym Uniwersytecie Cheng Kung, zanim przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Dołączył do Intela w 1995 roku jako członek zespołu ds. projektowania procesorów.

Po odejściu z Intela Chen pracował w trzech startu-pach, zanim w 2016 roku założył Upbeat Tech. Nazwa „Upbeat”, zaczerpnięta z amerykańskich napisów filmowych, odzwierciedla ducha optymizmu i pęd do przodu.

Chociaż Tajwan jest światowym liderem w produkcji kontraktowej dla AI – zasilając centra danych dla firm takich jak Nvidia to według lokalnych przedsiębiorców tamtejsi inwestorzy venture capital wahali się przed wspieraniem oryginalnych projektów deeptech. - Kiedyś przez godzinę prezentowałem ofertę inwestorowi, a on zapytał tylko, która tajwańska firma już to robi – wspomina Chen Chung-chieh.