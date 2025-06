Duma Rosji, laser przeciw dronom Ukrainy, okazał się chiński. Skąd się tam wziął?

Możliwości niszczenia ukraińskich dronów przez jakoby rosyjski system laserowy zostały zaprezentowane w filmie zamieszczonym na propagandowym kanale nacjonalistów rosyjskich „Wojenny uświadamiacz”.

Laser kupił od Chin Iran i podrzucił Rosji?

Na nagraniach widać, jak ukraińskie drony stają w płomieniach lub wymykają się spod kontroli. Podczas testów laser rzekomo był w stanie przepalić płytę żelazną z bliskiej odległości, a w warunkach bojowych zestrzeliwał drony z odległości kilku kilometrów. Rosja korzysta z tego systemu co najmniej od października 2024 r., ale jego dokładna specyfikacja ani nazwa nie zostały dotąd ujawnione, podkreśla opozycyjny portal The Moscow Times.

„Rosyjski” laser bardzo przypomina chiński LASS. Konstruktorem i producentem systemu laserowego LASS wykorzystywanego przez chińską policję, jest Chińska Akademia Fizyki Inżynieryjnej. Możliwe, że urządzenie trafiło do Rosji za pośrednictwem Iranu, który wcześniej kupił go od Chin. Redaktor naczelny wojskowo-technicznego wydawnictwa NOZS Dmitrij Korniew informuje, że laserowa broń LASS z czujnikami naprowadzania optycznego chińskiego systemu ma moc 30 kW. Promień bojowy wynosi 1,5 km, system jest w stanie oślepić czujniki optyczne wroga w odległości do 3 km. Zasięg radaru wynosi do 5 km.

Skąd Rosja wzięła chiński laser?

Zainteresowanie Kremla takimi urządzeniami wzrosło po serii udanych ataków ukraińskich dronów na cele w Rosji. W sierpniu 2023 r. Siergiej Czemiezow (objęty sankcjami Zachodu) szef rosyjskiej zbrojeniówki Rostech ogłosił, że rozpoczęto prace nad systemami, które będą w stanie skuteczniej wykrywać i niszczyć małe i wolno poruszające się bezzałogowe statki powietrzne, omijające tradycyjne systemy obrony powietrznej.