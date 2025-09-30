Reklama

ChatGPT z nową funkcją. „Asystent przyszłości” od OpenAI zbierze dane w nocy

Firma OpenAI zaprezentowała nową funkcję swojego chatbota. ChatGPT Pulse to odejście od modelu „pytanie-odpowiedź”. Teraz ChatGPT sam może rozpocząć rozmowę na tematy, które uważa za istotne dla użytkownika, bazując na jego wcześniejszej aktywności.

Publikacja: 30.09.2025 16:26

Do czego służy nowa funkcja ChatGPT Pulse?

Foto: Kaspars Grinvalds - stock.adobe.com

Anna Rogalska

ChatGPT Pulse ma przetwarzać spersonalizowane informacje zgromadzone w ciągu dnia, by dostarczać użytkownikom aktualnie przydatną wiedzę. Funkcja na razie jest wdrażana na urządzeniach mobilnych.

ChatGPT Pulse. Jak działa nowa funkcja? 

ChatGPT Pulse to nowa forma interakcji ze sztuczną inteligencją. Zgodnie z założeniami twórców, nowa funkcja ma być pierwszym krokiem w kierunku bardziej użytecznego ChatGPT. Usługa Pulse ma pełnić rolę aktywnego asystenta, który dostarczy użytkownikom przydatnych informacji. W tym celu każdej nocy będzie przetwarzać spersonalizowane dane, bazując na poprzednich czatach, opiniach oraz połączonych aplikacjach, takich jak kalendarz. Użytkownicy mogą zarządzać tym, co bada ChatGPT, informując go, co jest dla nich użyteczne, a co nie. 

Analiza pamięci urządzenia, historii czatów i komunikatów zwrotnych od użytkowników pozwoli chatbotowi dowiedzieć się, co może być dla nas aktualnie interesujące, a następnego dnia dostarczyć spersonalizowanych informacji. Jak podają twórcy, mogą to być zarówno kontynuacje tematów, o których często rozmawiamy , kolejne kroki w kierunku długoterminowego celu, jak i pomysły na zdrowy posiłek. 

Jak wygląda ChatGPT Pulse? Na razie dostępny w wersji zapoznawczej

Spersonalizowane informacje wyświetlają się w postaci zestawu kart, na które można szybko rzucić okiem lub kliknąć, by uzyskać więcej szczegółów. Są dostępne tylko przez jeden dzień, chyba że zostaną zapisane. Każdego dnia pojawia się nowy zestaw kart. ChatGPT może przygotować przykładowy plan nadchodzącego spotkania lub sugestie dotyczące harmonogramu podróży zapisanej w kalendarzu albo przypomnieć o zakupie urodzinowego prezentu.

OpenAI na razie udostępniła wersję zapoznawczą ChatGPT Pulse użytkownikom wersji Pro na urządzeniach mobilnych. Na podstawie opinii usługa będzie udoskonalana, a następnie zostanie rozszerzona o użytkowników wersji Plus. Docelowo ma być dostępna dla wszystkich.

Jakie możliwości daje ChatGPT Pulse? Obsługa nowej funkcji

Użytkownicy mogą sami zdecydować, jakie informacje będzie przetwarzał ChatGPT. Integracje z aplikacjami, takimi jak kalendarz czy poczta są domyślnie wyłączone i można je włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach.

Użytkownicy mogą również selekcjonować, które informacje są dla nich interesujące, udzielając chatbotowi wskazówek, na przykład „Skoncentruj się jutro na aktualizacjach dotyczących profesjonalnego tenisa”. Można też szybko przekazać chatbotowi informację zwrotną za pomocą kciuka w górę lub w dół. Dzięki temu usługa stanie się bardziej użyteczna. Warto dodać, że wyświetlane tematy są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa, aby uniknąć wyświetlania szkodliwych treści.

Źródło: rp.pl

ChatGPT AI OpenAI

