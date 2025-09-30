ChatGPT z nową funkcją. „Asystent przyszłości” od OpenAI zbierze dane w nocy

ChatGPT Pulse ma przetwarzać spersonalizowane informacje zgromadzone w ciągu dnia, by dostarczać użytkownikom aktualnie przydatną wiedzę. Funkcja na razie jest wdrażana na urządzeniach mobilnych.

ChatGPT Pulse. Jak działa nowa funkcja?

ChatGPT Pulse to nowa forma interakcji ze sztuczną inteligencją. Zgodnie z założeniami twórców, nowa funkcja ma być pierwszym krokiem w kierunku bardziej użytecznego ChatGPT. Usługa Pulse ma pełnić rolę aktywnego asystenta, który dostarczy użytkownikom przydatnych informacji. W tym celu każdej nocy będzie przetwarzać spersonalizowane dane, bazując na poprzednich czatach, opiniach oraz połączonych aplikacjach, takich jak kalendarz. Użytkownicy mogą zarządzać tym, co bada ChatGPT, informując go, co jest dla nich użyteczne, a co nie.

Analiza pamięci urządzenia, historii czatów i komunikatów zwrotnych od użytkowników pozwoli chatbotowi dowiedzieć się, co może być dla nas aktualnie interesujące, a następnego dnia dostarczyć spersonalizowanych informacji. Jak podają twórcy, mogą to być zarówno kontynuacje tematów, o których często rozmawiamy , kolejne kroki w kierunku długoterminowego celu, jak i pomysły na zdrowy posiłek.

Jak wygląda ChatGPT Pulse? Na razie dostępny w wersji zapoznawczej

Spersonalizowane informacje wyświetlają się w postaci zestawu kart, na które można szybko rzucić okiem lub kliknąć, by uzyskać więcej szczegółów. Są dostępne tylko przez jeden dzień, chyba że zostaną zapisane. Każdego dnia pojawia się nowy zestaw kart. ChatGPT może przygotować przykładowy plan nadchodzącego spotkania lub sugestie dotyczące harmonogramu podróży zapisanej w kalendarzu albo przypomnieć o zakupie urodzinowego prezentu.