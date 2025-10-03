Produkt 545. Czym jest najnowsza rosyjska broń, która ma zmienić wojnę z Ukrainą?

Aktualizacja: 04.10.2025 00:08 Publikacja: 03.10.2025 19:41
Ataki ukraińskich dronów są coraz bardziej dotkliwe. Ucierpiały nawet oddalone od frontu rosyjskie rafinerie
Foto: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy
Produkt 545 – pod tym kryptonimem kryje się najnowsza broń antydronowa, która ma dać Rosji przewagę w walce na froncie, gdzie jednym z głównych zagrożeń są właśnie bezzałogowce. To kolejny rozdział w technologicznym wyścigu zbrojeń pomiędzy Moskwą a Kijowem.
Rosyjski przemysł zbrojeniowy, w ramach projektu „Nowe technologie rosyjskie”, pomyślnie przetestował system o nazwie Produkt 545. Broń kinetyczna, zaprojektowana do fizycznej eliminacji dronów na dystansie od 100 do 150 metrów, wystrzeliwuje specjalnie ukształtowany pocisk, który – uderzając w drona – nie tyle strąca go, co niszczy jego kluczowe komponenty komunikacyjne.
To właśnie w ten sposób Produkt 545 ma neutralizować bezzałogowce. Nie jest to szczególnie wyrafinowana broń, ale jej zasadniczą zaletą ma być właśnie prostota i niski koszt. System można bowiem integrować ze standardową bronią piechoty, co eliminuje konieczność wyposażania żołnierzy w dodatkowy, specjalistyczny sprzęt. Moskwa liczy właśnie na tanią, masową produkcję.
Produkt 545 to jednak tylko jeden z elementów wielowarstwowej strategii antydronowej Rosji. Na większych dystansach, sięgających 1500 m, siły rosyjskie wykorzystują już system zagłuszający Gjurza – zaawansowane urządzenie, wspierane przez sztuczną inteligencję, operuje w dziesięciu zakresach częstotliwości. Potrafi automatycznie wykryć sygnały wrogich dronów, wybrać odpowiednie pasma do zakłócenia, a następnie wyłączyć się, gdy zagrożenie zniknie. Kreml szczyci się, że taki tryb pracy nie tylko oszczędza energię, ale także minimalizuje interferencje z własnymi systemami.
Rosjanie stosują konwencjonalne drony podłączone do światłowodów – działają jak przekaźniki sygnału, co pozwala im podwoić zasięg operacyjny. Poza tym, w odpowiedzi na ciężkie ukraińskie drony bombowe, takie jak słynna „Baba Jaga”, Moskwa stworzyła drona „Perun”, zdolnego do przenoszenia ładunku o masie do 200 kg, oraz cichszą wersję – elektryczny bombowiec „Kościej”.
Skala produkcji i użycia dronów w Rosji jest ogromna – według szacunków ukraińskiego wywiadu wojskowego wytwarza się tam obecnie około 5,5 tys. bezzałogowców miesięcznie. We wrześniu odnotowano rekordowy atak, podczas którego jednej nocy użyto ponad 800 maszyn. Ostatnie ataki na Kijów oraz incydenty nad Polską pokazują rosnące zagrożenie. Analitycy są zgodni, że produkcja dronów wciąż wyprzedza rozwój systemów obronnych. To dlatego na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał europejskich przywódców do budowy „ściany dronów” – inicjatywa ta nie zakłada stworzenia wzdłuż wschodniej granicy Europy skoordynowanej sieci sensorów, radarów i systemów przeciwdziałania bezzałogowcom. Ukraina zaoferowała swoją unikalną wiedzę wojskową zdobytą na froncie, by wesprzeć projekt. Propozycja zyskała poparcie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Są jednak pewne „ale”. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius ocenił, że wdrożenie takiej „ściany” może potrwać od trzech do czterech lat, z kolei premier Węgier Viktor Orban ostro skrytykował, jak to określił, „plany wojenne” bloku.
