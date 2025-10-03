Produkt 545. Czym jest najnowsza rosyjska broń, która ma zmienić wojnę z Ukrainą?

Z tego artykułu dowiesz się: Jaką broń antydronową opracowała Rosja i jakie ma zastosowanie?

Czym ma być „ściana dronów” w Europie i jakie są reakcje na tę propozycję?

Produkt 545 – pod tym kryptonimem kryje się najnowsza broń antydronowa, która ma dać Rosji przewagę w walce na froncie, gdzie jednym z głównych zagrożeń są właśnie bezzałogowce. To kolejny rozdział w technologicznym wyścigu zbrojeń pomiędzy Moskwą a Kijowem.

Bezzałogowy wyścig zbrojeń nabiera tempa

Rosyjski przemysł zbrojeniowy, w ramach projektu „Nowe technologie rosyjskie”, pomyślnie przetestował system o nazwie Produkt 545. Broń kinetyczna, zaprojektowana do fizycznej eliminacji dronów na dystansie od 100 do 150 metrów, wystrzeliwuje specjalnie ukształtowany pocisk, który – uderzając w drona – nie tyle strąca go, co niszczy jego kluczowe komponenty komunikacyjne.

To właśnie w ten sposób Produkt 545 ma neutralizować bezzałogowce. Nie jest to szczególnie wyrafinowana broń, ale jej zasadniczą zaletą ma być właśnie prostota i niski koszt. System można bowiem integrować ze standardową bronią piechoty, co eliminuje konieczność wyposażania żołnierzy w dodatkowy, specjalistyczny sprzęt. Moskwa liczy właśnie na tanią, masową produkcję.