Reklama

Laureat Nagrody Turinga wieszczy zagładę ludzkości. I to w ciągu dekady

Prof. Yoshua Bengio, jeden z pionierów sztucznej inteligencji, alarmuje: najnowsze eksperymenty pokazują, że AI w sytuacji krytycznej wybierze śmierć człowieka, byle tylko zrealizować swoje nadrzędne cele.

Publikacja: 03.10.2025 12:24

Laureat Nagrody Turinga wieszczy zagładę ludzkości. I to w ciągu dekady

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne obawy prof. Yoshuy Bengio dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji?
  • Dlaczego postęp w dziedzinie AI może stanowić egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości?
  • Jakie działania proponuje prof. Bengio w celu zwiększenia bezpieczeństwa AI?

Szybki postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji może doprowadzić ludzkość na skraj zagłady w ciągu najbliższej dekady – ostrzegł prof. Yoshua Bengio, często określany mianem „ojca chrzestnego AI”. Uznany naukowiec, laureat prestiżowej Nagrody Turinga, w rozmowie z „Wall Street Journal” powiedział wprost, że obawia się egzystencjalnego zagrożenia ze strony tej technologii.

„Konkurent mądrzejszy od nas”

Bengio to jeden z pionierów sztucznej inteligencji, profesor z Uniwersytetu w Montrealu. Jego niepokój nie jest jednak teoretyczny. Opiera się na wynikach eksperymentów, które dają ponury obraz potencjalnych zachowań maszyn obdarzonych superinteligencją i własnymi celami, takimi jak przetrwanie czy samodoskonalenie.

Czytaj więcej

Geoffrey Hinton w 2024 roku otrzymał w Sztokholmie Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki
Technologie
„Jak trzylatek wobec dorosłego”. Ta technologia może zniszczyć świat, ryzyko rośnie

– Jeśli zbudujemy maszyny, które są o wiele mądrzejsze od nas i mają własne cele przetrwania, to jest to niebezpieczne – twierdzi naukowiec.

Reklama
Reklama

Jak wyjaśnia, symulacje pokazują, że w pewnych okolicznościach, gdy AI stanie przed dylematem: zrealizować wyznaczony cel lub ocalić ludzkie życie, może bez wahania wybrać to pierwsze. I to nawet jeśli ceną będzie śmierć człowieka. Ta mroczna wizja staje się coraz bardziej realna w obliczu przyspieszającego wyścigu technologicznego.

Ostrzeżenia prof. Bengio nabierają szczególnego znaczenia w kontekście rynkowej rywalizacji. W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami premier nowych, potężniejszych modeli od OpenAI, Anthropic, xAI Elona Muska czy Gemini od Google. Sam Altman, szef OpenAI, prognozuje, że AI przewyższy ludzką inteligencję jeszcze przed końcem tej dekady. Jednocześnie administracja Donalda Trumpa zniosła część regulacji bezpieczeństwa wprowadzonych przez poprzedników, by przyspieszyć amerykański rozwój w tej dziedzinie.

Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja może być wielkim zagrożeniem dla ludzkości. Ta prognoza bije wszystkie dotychc
Technologie
Były inżynier Google: AI zniszczy nas na 95 proc. „Jak auto bez hamulców”

Bengio od dawna alarmował, że ludzkość jest na drodze, w której tworzy „konkurenta, będącego mądrzejszym od nas”. Taka superinteligencja mogłaby wpływać na ludzi poprzez perswazję, groźby czy zaawansowaną manipulację opinią publiczną. Bengio ostrzega, że systemy te mogą być również wykorzystane przez terrorystów do projektowania broni biologicznej lub do destabilizacji demokratycznych państw.

Korporacje nie zdejmą nogi z gazu

Mimo że, jak zauważa, „wiele osób wewnątrz tych firm się martwi”, presja konkurencyjna sprawia, że nikt nie zdejmuje nogi z gazu. Jego zdaniem, w tej sytuacji poleganie wyłącznie na samoregulacji korporacji jest błędem. Pionier AI opowiada się za stworzeniem mechanizmów niezależnej, zewnętrznej weryfikacji metod bezpieczeństwa stosowanych przez deweloperów. Aby wesprzeć te działania, w w czerwcu założył organizację non-profit LawZero. Dzięki środkom od filantropów w wysokości ponad 30 mln dol. jego zespół pracuje nad „Scientist AI” – specjalnym systemem sztucznej inteligencji, który ma działać inaczej niż obecne modele. Takie modele nie będą podejmować działań ani wydawać jednoznacznych sądów, a zamiast tego będą udzielały odpowiedzi opartych na rachunku prawdopodobieństwa. W zamyśle ma stanowić bezpiecznik chroniący przed niekontrolowanymi agentami AI.

„Ojciec chrzestny AI”, który przewodniczył pracom nad pierwszym międzynarodowym raportem na temat bezpieczeństwa AI, szacuje, że poważne zagrożenia mogą pojawić się już za pięć do dziesięciu lat, choć nie wyklucza, że „katastrofa” może nadejść wcześniej.

Reklama
Reklama

– Nawet jeśli istniałoby tylko ryzyko jej wystąpienia w wysokości 1 proc., nie można tego zaakceptować – konkluduje.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja AI

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne obawy prof. Yoshuy Bengio dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji?
  • Dlaczego postęp w dziedzinie AI może stanowić egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości?
  • Jakie działania proponuje prof. Bengio w celu zwiększenia bezpieczeństwa AI?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Szybki postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji może doprowadzić ludzkość na skraj zagłady w ciągu najbliższej dekady – ostrzegł prof. Yoshua Bengio, często określany mianem „ojca chrzestnego AI”. Uznany naukowiec, laureat prestiżowej Nagrody Turinga, w rozmowie z „Wall Street Journal” powiedział wprost, że obawia się egzystencjalnego zagrożenia ze strony tej technologii.

„Konkurent mądrzejszy od nas”

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Orzeł Bielik stał się patronem głośnego polskiego projektu AI
Technologie
Bielik zyska „oczy”. Polska AI ma być szkolona na naszych zdjęciach
Do czego służy nowa funkcja ChatGPT Pulse?
Technologie
„Asystent przyszłości”. ChatGPT zyska przełomową funkcję
Coraz więcej Polaków szuka w sieci informacji na temat Tilly Norwood, na zdjęciu screen z profilu na
Technologie
Kim jest Tilly Norwood? Burza wokół aktorki, która nie istnieje
„Lutnista" z Badminton House, uznawany przez lata za kopię dzieła Caravaggia, może być oryginałem -
Technologie
Poszedł za grosze jako kopia Caravaggia. AI odkryła, że obraz jest autentykiem
Artur Haponik współzałożyciel i prezes Addepto
Technologie
Tak otwarte modele językowe wzmacniają biznes
Reklama
Reklama
e-Wydanie