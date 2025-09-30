Kim jest Tilly Norwood? Burza wokół aktorki, która nie istnieje

Aktualizacja: 30.09.2025 15:32 Publikacja: 30.09.2025 13:27
Tilly Norwood jest obecna w sieci. Posiada konta w serwisach społecznościowych takich jak Instagram czy Facebook. Na tym ostatnim ma nawet oznaczony status związku jako „to skomplikowane”. Postać ma już za sobą swego rodzaju debiut aktorski i festiwalowy. Nic więc dziwnego, że o wygenerowanej przez sztuczną inteligencję aktorce w ostatnich dniach robi się coraz głośniej. Wzrost zainteresowania Tilly Norwood widać już też wśród polskich internautów.
Jak wynika z analiz Google Trends, użytkownicy internetu w naszym kraju coraz częściej szukają informacji na temat Tilly Norwood. Wzrost zainteresowania aktorką wygenerowaną przez sztuczną inteligencję jest nowym trendem, który pojawił się na początku tego tygodnia.
Polacy zaczęli interesować się fikcyjną postacią AI w poniedziałek, 29 września, od wczesnych godzin popołudniowych. Trend ten utrzymywał się do wieczora. Dzisiaj od rana ponownie fraza „Tilly Norwood”, jak pokazują analizy Google Trends, przyciąga sporą uwagę.
Tilly Norwood jest aktorką AI stworzoną w studiu AI Xicoia działającym w ramach firmy Particle6. Jej założycielką jest Holenderka Eline Van der Velden, komiczka, pisarka, aktorka i producentka na co dzień mieszkająca w Anglii.
Szersza publiczność po raz pierwszy usłyszała o Tilly Norwood w lipcu. Aktorka AI wystąpiła wówczas w stworzonym przez Particle6 dwuminutowym, komediowym klipie „AI Commissioner”.
O Tilly Norwood po raz kolejny zrobiło się głośno za sprawą Festiwalu Filmowego w Zurychu. W sobotę, 27 września w trakcie towarzyszącego mu panelu dyskusyjnego Zurich Summit głos zabrała bowiem Eline Van der Velden. Zdradziła, że prowadzone są rozmowy z agencjami aktorskimi zainteresowanymi podpisaniem kontraktu z Tilly Norwood. Jeśli do tego dojdzie, będzie to pierwsza w historii tego rodzaju umowa dotycząca reprezentowania aktorki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję.
– W lutym byliśmy na wielu spotkaniach i wszyscy mówili: »Nie, to nic. To się nie wydarzy«. Potem, w maju, ludzie mówili: »Musimy coś z wami zrobić«. Kiedy po raz pierwszy uruchomiliśmy Tilly, ludzie pytali: »Co to jest?«, a teraz w ciągu najbliższych kilku miesięcy ogłosimy, która agencja będzie ją reprezentować” – słowa twórczyni studia Xicoia dotyczące zmian w nastawieniu branży w stosunku do aktorki AI cytuje serwis Deadline.
Stworzenie Tilly Norwood oraz pomysł znalezienia jej agencji krytykuje wielu aktorów. Są wśród nich, jak donosi serwis Yahoo, Melissa Barrera, Mara Wilson czy Eiza Gonzalez.
W odpowiedzi na zarzuty Eline Van der Velden opublikowała w niedzielę na Instagramie specjalne oświadczenie. Zamieściła je nie tylko na swoim koncie, ale także na koncie Tilly Norwood. Odnośnie tej ostatniej podkreśliła, że nie jest „zastępstwem człowieka, ale dziełem twórczym – dziełem sztuki”. Dodała również: „Sama jestem aktorką i nic – a już na pewno nie postać stworzona przez sztuczną inteligencję – nie może odebrać mi kunsztu ani radości z grania ludzi.”
