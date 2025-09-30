Kim jest Tilly Norwood? Burza wokół aktorki, która nie istnieje

Tilly Norwood jest obecna w sieci. Posiada konta w serwisach społecznościowych takich jak Instagram czy Facebook. Na tym ostatnim ma nawet oznaczony status związku jako „to skomplikowane”. Postać ma już za sobą swego rodzaju debiut aktorski i festiwalowy. Nic więc dziwnego, że o wygenerowanej przez sztuczną inteligencję aktorce w ostatnich dniach robi się coraz głośniej. Wzrost zainteresowania Tilly Norwood widać już też wśród polskich internautów.

Tilly Norwood: Polacy szukają informacji na jej temat w internecie

Jak wynika z analiz Google Trends, użytkownicy internetu w naszym kraju coraz częściej szukają informacji na temat Tilly Norwood. Wzrost zainteresowania aktorką wygenerowaną przez sztuczną inteligencję jest nowym trendem, który pojawił się na początku tego tygodnia.

Polacy zaczęli interesować się fikcyjną postacią AI w poniedziałek, 29 września, od wczesnych godzin popołudniowych. Trend ten utrzymywał się do wieczora. Dzisiaj od rana ponownie fraza „Tilly Norwood”, jak pokazują analizy Google Trends, przyciąga sporą uwagę.

Kim jest Tilly Norwood?

Tilly Norwood jest aktorką AI stworzoną w studiu AI Xicoia działającym w ramach firmy Particle6. Jej założycielką jest Holenderka Eline Van der Velden, komiczka, pisarka, aktorka i producentka na co dzień mieszkająca w Anglii.