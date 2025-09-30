Reklama

Kim jest Tilly Norwood? Burza wokół aktorki, która nie istnieje

Tilly Norwood to debiutująca aktorka, planująca podbić Hollywood, która w rzeczywistości nie istnieje. Jest wytworem sztucznej inteligencji, wzbudzającym w ostatnim czasie spore zainteresowanie. Informacji na jej temat w internecie coraz częściej szukają też Polacy.

Publikacja: 30.09.2025 13:27

Coraz więcej Polaków szuka w sieci informacji na temat Tilly Norwood, na zdjęciu screen z profilu na

Coraz więcej Polaków szuka w sieci informacji na temat Tilly Norwood, na zdjęciu screen z profilu na Facebooku

Foto: https://www.facebook.com/people/Tilly-Norwood/

Joanna Kamińska

Tilly Norwood jest obecna w sieci. Posiada konta w serwisach społecznościowych takich jak Instagram czy Facebook. Na tym ostatnim ma nawet oznaczony status związku jako „to skomplikowane”. Postać ma już za sobą swego rodzaju debiut aktorski i festiwalowy. Nic więc dziwnego, że o wygenerowanej przez sztuczną inteligencję aktorce w ostatnich dniach robi się coraz głośniej. Wzrost zainteresowania Tilly Norwood widać już też wśród polskich internautów.

Tilly Norwood: Polacy szukają informacji na jej temat w internecie

Jak wynika z analiz Google Trends, użytkownicy internetu w naszym kraju coraz częściej szukają informacji na temat Tilly Norwood. Wzrost zainteresowania aktorką wygenerowaną przez sztuczną inteligencję jest nowym trendem, który pojawił się na początku tego tygodnia.

Polacy zaczęli interesować się fikcyjną postacią AI w poniedziałek, 29 września, od wczesnych godzin popołudniowych. Trend ten utrzymywał się do wieczora. Dzisiaj od rana ponownie fraza „Tilly Norwood”, jak pokazują analizy Google Trends, przyciąga sporą uwagę.

Kim jest Tilly Norwood?

Tilly Norwood jest aktorką AI stworzoną w studiu AI Xicoia działającym w ramach firmy Particle6. Jej założycielką jest Holenderka Eline Van der Velden, komiczka, pisarka, aktorka i producentka na co dzień mieszkająca w Anglii.  

Szersza publiczność po raz pierwszy usłyszała o Tilly Norwood w lipcu. Aktorka AI wystąpiła wówczas w stworzonym przez Particle6 dwuminutowym, komediowym klipie „AI Commissioner”.

O Tilly Norwood po raz kolejny zrobiło się głośno za sprawą Festiwalu Filmowego w Zurychu. W sobotę, 27 września w trakcie towarzyszącego mu panelu dyskusyjnego Zurich Summit głos zabrała bowiem Eline Van der Velden. Zdradziła, że prowadzone są rozmowy z agencjami aktorskimi zainteresowanymi podpisaniem kontraktu z Tilly Norwood. Jeśli do tego dojdzie, będzie to pierwsza w historii tego rodzaju umowa dotycząca reprezentowania aktorki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję.

– W lutym byliśmy na wielu spotkaniach i wszyscy mówili: »Nie, to nic. To się nie wydarzy«. Potem, w maju, ludzie mówili: »Musimy coś z wami zrobić«. Kiedy po raz pierwszy uruchomiliśmy Tilly, ludzie pytali: »Co to jest?«, a teraz w ciągu najbliższych kilku miesięcy ogłosimy, która agencja będzie ją reprezentować” – słowa twórczyni studia Xicoia dotyczące zmian w nastawieniu branży w stosunku do aktorki AI cytuje serwis Deadline.

Tilly Norwood „dziełem sztuki”? Aktorka AI wzbudza kontrowersje

Stworzenie Tilly Norwood oraz pomysł znalezienia jej agencji krytykuje wielu aktorów. Są wśród nich, jak donosi serwis Yahoo, Melissa Barrera, Mara Wilson czy Eiza Gonzalez.

W odpowiedzi na zarzuty Eline Van der Velden opublikowała w niedzielę na Instagramie specjalne oświadczenie. Zamieściła je nie tylko na swoim koncie, ale także na koncie Tilly Norwood. Odnośnie tej ostatniej podkreśliła, że nie jest „zastępstwem człowieka, ale dziełem twórczym – dziełem sztuki”. Dodała również: „Sama jestem aktorką i nic – a już na pewno nie postać stworzona przez sztuczną inteligencję – nie może odebrać mi kunsztu ani radości z grania ludzi.”

