AI rozsadzi naszą cywilizację? Alarmujące badania Francuzów o rewolucji w ludzkim umyśle

Aktualizacja: 18.09.2025 16:12 Publikacja: 18.09.2025 15:28
Rewolucja AI zachodzi także w naszych umysłach, prowadząc do ujednolicenia myślenia, manipulacji i erozji zdolności poznawczych
Foto: Adobe Stock
To, że sztuczna inteligencja rewolucjonizuje nasze życie, jest oczywiste, ale jej rosnący wpływ na ludzką myśl budzi coraz poważniejsze obawy. Przed ryzykami ostrzegają opublikowane właśnie badania Rénalda Gesnota, francuskiego eksperta od tzw. etycznej sztucznej inteligencji. W raporcie „The Impact of Artificial Intelligence on Human Thought” alarmuje, że intensywne korzystanie z AI prowadzi do „standaryzacji poznawczej” (globalnej homogenizacji sposobu myślenia). Ale zagrożenia są wieloaspektowe – od ujednolicenia kulturowego po erozję krytycznego myślenia i manipulację psychologiczną.
