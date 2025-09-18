Reklama

AI rozsadzi naszą cywilizację? Alarmujące badania Francuzów o rewolucji w ludzkim umyśle

Powszechne korzystanie z popularnych chatbotów może nieść potężne zagrożenia: od ujednolicenia kulturowego, po erozję krytycznego myślenia i manipulację psychologiczną. Najnowsze badania pokazują: zachodzi rewolucja.

Publikacja: 18.09.2025 15:28

Rewolucja AI zachodzi także w naszych umysłach, prowadząc do ujednolicenia myślenia, manipulacji i erozji zdolności poznawczych

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zagrożenia niesie za sobą powszechne używanie popularnych chatbotów?
  • Co pokazują statystyki dotyczące korzystania z ChatGPT ujawnione przez OpenAI?
  • W jaki sposób AI jest wykorzystywana do manipulacji i rozpowszechniania dezinformacji?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

To, że sztuczna inteligencja rewolucjonizuje nasze życie, jest oczywiste, ale jej rosnący wpływ na ludzką myśl budzi coraz poważniejsze obawy. Przed ryzykami ostrzegają opublikowane właśnie badania Rénalda Gesnota, francuskiego eksperta od tzw. etycznej sztucznej inteligencji. W raporcie „The Impact of Artificial Intelligence on Human Thought” alarmuje, że intensywne korzystanie z AI prowadzi do „standaryzacji poznawczej” (globalnej homogenizacji sposobu myślenia). Ale zagrożenia są wieloaspektowe – od ujednolicenia kulturowego po erozję krytycznego myślenia i manipulację psychologiczną.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

