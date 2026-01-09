Reklama

AI wypisze leki zamiast lekarza? Kontrowersyjny krok w USA

Po raz pierwszy sztuczna inteligencja sztuczna inteligencja zaczyna przepisywać leki. Program uruchomiony w jednym z amerykańskich stanów ma sprawdzić, czy algorytmy mogą bezpiecznie przejąć część decyzji medycznych.

Publikacja: 09.01.2026 10:07

Zwolennicy projektu twierdzą, że wykorzystanie AI obniża koszty, zmniejsza ryzyko przerw w przyjmowaniu leków i poprawia dostęp do opieki zdrowotnej

Foto: Adobe stock

Paweł Rożyński

Stan Utah uruchomił pilotażowy program we współpracy ze start-upem health-tech Doctronic, który umożliwia systemowi AI obsługę rutynowych odnowień recept dla pacjentów z chorobami przewlekłymi. Inicjatywa, rozpoczęta w zeszłym miesiącu, to test wysokiego ryzyka — ma pokazać, czy AI może bezpiecznie przejąć jedno z najbardziej wrażliwych zadań w ochronie zdrowia i czy takie rozwiązanie może rozprzestrzenić się poza jeden stan przyjazny AI.

To także pierwszy sprawdzian tego, jak daleko decydenci i pacjenci są gotowi zaufać algorytmom zamiast wykwalifikowanym lekarzom. Wprowadzając algorytmy do jednej z najbardziej fundamentalnych relacji w medycynie, Utah może wykonać pierwszy krok w kierunku zmiany sposobu świadczenia opieki zdrowotnej w USA — podaje portal Politico.

Algorytmy wchodzą w kompetencje lekarzy. Zalety systemu

Pojawiają się jednak pytania o bezpieczeństwo automatyzacji odnawiania recept oraz o to, jak takie rozwiązania powinny być regulowane. Na razie amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) nie zajęła oficjalnego stanowiska wobec programu Doctronic. Jeśli uzna, że ma kompetencje do regulowania tego typu zastosowań AI, może to spowolnić lub skomplikować dalszy rozwój projektu.

Władze stanu i przedstawiciele branży twierdzą, że większe wykorzystanie AI obniża koszty, zmniejsza ryzyko przerw w przyjmowaniu leków i poprawia dostęp do opieki zdrowotnej — a przy okazji generuje dane, które mogą wpłynąć na politykę dotyczącą AI w całym kraju.

— Koszty opieki zdrowotnej stale rosną, a lekarzy — zwłaszcza na obszarach wiejskich — brakuje — mówi Politico Margaret Busse, dyrektor wykonawcza Departamentu Handlu stanu Utah. Jej zdaniem automatyzacja rutynowych odnowień recept ma odciążyć personel medyczny i obniżyć koszty dla pacjentów. Jednocześnie to sposób na „stworzenie ścieżki innowacji dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują AI w kreatywny sposób, często ocierając się o bariery regulacyjne”.

Lekarze ostrzegają jednak przed nowymi zagrożeniami związanymi z przekazywaniem części procesu przepisywania leków algorytmom. Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne podkreśla, że bez udziału lekarzy AI może stwarzać poważne ryzyko dla pacjentów — od nadużyć po pominięcie subtelnych sygnałów klinicznych lub niebezpiecznych interakcji leków.

Czy to jest bezpieczne?

Doctronic przekonuje, że jego system działa zachowawczo: w razie jakichkolwiek wątpliwości sprawa trafia do lekarza. Pierwsze 250 recept w każdej kategorii leków będzie dodatkowo weryfikowane przez ludzi. Firma posiada też unikalną polisę ubezpieczeniową od błędów medycznych, obejmującą system AI — na takich samych zasadach jak lekarza.

Program obejmuje 190 powszechnie stosowanych leków, z wyłączeniem m.in. leków przeciwbólowych, ADHD oraz preparatów iniekcyjnych. Koszt pojedynczego odnowienia recepty wynosi obecnie 4 dol., ale firma zapowiada jego obniżenie wraz ze skalą projektu.

Doctronic prowadzi rozmowy z innymi stanami i rozważa ogólnokrajową ścieżkę dopuszczenia rozwiązania — kluczowa będzie tu decyzja FDA.

Źródło: rp.pl

Zdrowie Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Technologie Sztuczna Inteligencja Leki i Recepty Medycyna Leki
Advertisement
e-Wydanie
