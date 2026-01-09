AI wypisze leki zamiast lekarza? Kontrowersyjny krok w USA

Aktualizacja: 09.01.2026 10:18 Publikacja: 09.01.2026 10:07
Zwolennicy projektu twierdzą, że wykorzystanie AI obniża koszty, zmniejsza ryzyko przerw w przyjmowaniu leków i poprawia dostęp do opieki zdrowotnej
Stan Utah uruchomił pilotażowy program we współpracy ze start-upem health-tech Doctronic, który umożliwia systemowi AI obsługę rutynowych odnowień recept dla pacjentów z chorobami przewlekłymi. Inicjatywa, rozpoczęta w zeszłym miesiącu, to test wysokiego ryzyka — ma pokazać, czy AI może bezpiecznie przejąć jedno z najbardziej wrażliwych zadań w ochronie zdrowia i czy takie rozwiązanie może rozprzestrzenić się poza jeden stan przyjazny AI.
To także pierwszy sprawdzian tego, jak daleko decydenci i pacjenci są gotowi zaufać algorytmom zamiast wykwalifikowanym lekarzom. Wprowadzając algorytmy do jednej z najbardziej fundamentalnych relacji w medycynie, Utah może wykonać pierwszy krok w kierunku zmiany sposobu świadczenia opieki zdrowotnej w USA — podaje portal Politico.
Pojawiają się jednak pytania o bezpieczeństwo automatyzacji odnawiania recept oraz o to, jak takie rozwiązania powinny być regulowane. Na razie amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) nie zajęła oficjalnego stanowiska wobec programu Doctronic. Jeśli uzna, że ma kompetencje do regulowania tego typu zastosowań AI, może to spowolnić lub skomplikować dalszy rozwój projektu.
Władze stanu i przedstawiciele branży twierdzą, że większe wykorzystanie AI obniża koszty, zmniejsza ryzyko przerw w przyjmowaniu leków i poprawia dostęp do opieki zdrowotnej — a przy okazji generuje dane, które mogą wpłynąć na politykę dotyczącą AI w całym kraju.
— Koszty opieki zdrowotnej stale rosną, a lekarzy — zwłaszcza na obszarach wiejskich — brakuje — mówi Politico Margaret Busse, dyrektor wykonawcza Departamentu Handlu stanu Utah. Jej zdaniem automatyzacja rutynowych odnowień recept ma odciążyć personel medyczny i obniżyć koszty dla pacjentów. Jednocześnie to sposób na „stworzenie ścieżki innowacji dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują AI w kreatywny sposób, często ocierając się o bariery regulacyjne”.
Lekarze ostrzegają jednak przed nowymi zagrożeniami związanymi z przekazywaniem części procesu przepisywania leków algorytmom. Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne podkreśla, że bez udziału lekarzy AI może stwarzać poważne ryzyko dla pacjentów — od nadużyć po pominięcie subtelnych sygnałów klinicznych lub niebezpiecznych interakcji leków.
Doctronic przekonuje, że jego system działa zachowawczo: w razie jakichkolwiek wątpliwości sprawa trafia do lekarza. Pierwsze 250 recept w każdej kategorii leków będzie dodatkowo weryfikowane przez ludzi. Firma posiada też unikalną polisę ubezpieczeniową od błędów medycznych, obejmującą system AI — na takich samych zasadach jak lekarza.
Program obejmuje 190 powszechnie stosowanych leków, z wyłączeniem m.in. leków przeciwbólowych, ADHD oraz preparatów iniekcyjnych. Koszt pojedynczego odnowienia recepty wynosi obecnie 4 dol., ale firma zapowiada jego obniżenie wraz ze skalą projektu.
Doctronic prowadzi rozmowy z innymi stanami i rozważa ogólnokrajową ścieżkę dopuszczenia rozwiązania — kluczowa będzie tu decyzja FDA.
