AI wypisze leki zamiast lekarza? Kontrowersyjny krok w USA

Stan Utah uruchomił pilotażowy program we współpracy ze start-upem health-tech Doctronic, który umożliwia systemowi AI obsługę rutynowych odnowień recept dla pacjentów z chorobami przewlekłymi. Inicjatywa, rozpoczęta w zeszłym miesiącu, to test wysokiego ryzyka — ma pokazać, czy AI może bezpiecznie przejąć jedno z najbardziej wrażliwych zadań w ochronie zdrowia i czy takie rozwiązanie może rozprzestrzenić się poza jeden stan przyjazny AI.

To także pierwszy sprawdzian tego, jak daleko decydenci i pacjenci są gotowi zaufać algorytmom zamiast wykwalifikowanym lekarzom. Wprowadzając algorytmy do jednej z najbardziej fundamentalnych relacji w medycynie, Utah może wykonać pierwszy krok w kierunku zmiany sposobu świadczenia opieki zdrowotnej w USA — podaje portal Politico.

Algorytmy wchodzą w kompetencje lekarzy. Zalety systemu

Pojawiają się jednak pytania o bezpieczeństwo automatyzacji odnawiania recept oraz o to, jak takie rozwiązania powinny być regulowane. Na razie amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) nie zajęła oficjalnego stanowiska wobec programu Doctronic. Jeśli uzna, że ma kompetencje do regulowania tego typu zastosowań AI, może to spowolnić lub skomplikować dalszy rozwój projektu.

Władze stanu i przedstawiciele branży twierdzą, że większe wykorzystanie AI obniża koszty, zmniejsza ryzyko przerw w przyjmowaniu leków i poprawia dostęp do opieki zdrowotnej — a przy okazji generuje dane, które mogą wpłynąć na politykę dotyczącą AI w całym kraju.