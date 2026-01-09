Reklama

Chińczycy rzucają wyzwanie Tesli. Wchodzą do USA z humanoidalnymi robotami

Firma Agibot ogłosiła wejście na amerykański rynek robotów humanoidalnych, prezentując cały ich zestaw podczas targów elektroniki CES w Las Vegas. Obejmuje on nie tylko te o kształcie człowieka, ale także mechaniczne psy.

Publikacja: 09.01.2026 19:35

Firma Agibot podkreśla, że jej roboty potrafią dostosowywać się do różnorodnych scenariuszy

Firma Agibot podkreśla, że jej roboty potrafią dostosowywać się do różnorodnych scenariuszy

Foto: Bloomberg

Piotr Mazurkiewicz

Portfolio ogłoszone przez Agibot na CES składa się z trzech robotów humanoidalnych i jednego czworonożnego, które mogą być wykorzystywane do wspomagania ludzi i pracy w rzeczywistych sytuacjach. Do tej pory firma zrealizowała 5 tys. zamówień, teraz chce podbić rynek amerykański, gdzie prym wiodą Tesla z modelem Optimus i Boston Dynamics z Atlasem. Humanoidy są gotowe do wykorzystania w przeciwieństwie do wielu innych prezentowanych na CES platform robotycznych, które wciąż znajdują się w fazie badań i rozwoju.

Chińskie humanoidy z ambicjami

Nie jest to pierwszy chiński producent z dużymi ambicjami na tym rynku, choć jego projekty są zdecydowanie najmocniej zaawansowane. Robotami humanoidalnymi interesuje się także Huawei. Zdaniem przedstawicieli branży humanoidy są co najmniej pięć lat od masowej komercjalizacji, choć Agibot wydaje się być szybszy.

Na targach CES 2026 firma zaprezentowała serie robotów humanoidalnych Agibot A2, X2 i G2, a także serię robotów czworonożnych D1. Modele z serii Agibot A2 oferują interakcję multimodalną i autonomiczną nawigację podczas prezentacji z przewodnikiem i w salonach wystawowych. Humanoid ma 175 cm wysokości, waży 55 kg i oferuje 40 stopni swobody z czasem pracy wynoszącym 2 godziny. Z kolei modele z serii X2 to kompaktowe, półwymiarowe roboty humanoidalne zaprojektowane do naturalnej interakcji z ludźmi, poruszania się z zachowaniem ludzkich ruchów i wykonywania złożonych czynności w celach rozrywkowych, badawczych i edukacyjnych. Te są niższe, mają 1,3 m wysokości i ważą około 35 kg. Jak podkreśla producent, to raczej robot do zabawy, stworzony do interakcji z ludźmi. Seria G2 to z kolei humanoidy klasy przemysłowej, które łączą interaktywną inteligencję z precyzyjnymi ruchami z wykorzystaniem siły, umożliwiając szybkie wdrożenie w warunkach przemysłowych. Mogą mieć do 1,8 metra wysokości, zaś ważą 185 kg i zapewniają 4 godziny pracy.

Czytaj więcej

Walker 1 chińskiej firmy UBTech w ub.r. trafił do fabryk BYD. Humanoid pomaga na liniach montażowych
Technologie
Humanoidy blisko „momentu deepseek”. Zaciera się różnica z ludźmi

Czworonóg serii D1 jest używany do inspekcji i operacji w złożonych środowiskach. Waży ok. 3,6 do 9 kg i porusza się z prędkością ok. 13 km/h.

Reklama
Reklama

Firma wykorzystała innowacyjną architekturę określaną jako „jedno ciało robota, trzy inteligencje”, łącząc interakcję, swobodę ruchów i zdolność poruszania się w ujednoliconej platformie humanoidalnej, co daje wyraźną przewagę nad tradycyjnymi robotami.

Innowacyjny produkt

Każdy robot opiera się na zrównoważonej integracji inteligencji ruchu, inteligencji interakcji i inteligencji zadań, umożliwiając naturalny ruch, sensowną komunikację i niezawodne wykonywanie zadań. – Prezentacja pełnego portfolio robotyki na targach CES to dla nas przełomowy moment – wyjaśnia dr Yao Maoqing, partner i starszy wiceprezes w Agibot. – Pokazujemy, jak jesteśmy w stanie zbudować ekosystem robotów humanoidalnych, nie tylko do pojedynczego zadania czy zastosowania. Mają służyć ludziom w różnych branżach, środowiskach i życiu codziennym – dodał.

Firma podkreśla, że jej roboty potrafią dostosowywać się do różnorodnych scenariuszy i wprowadzać znaczące ulepszenia poprzez zwiększanie efektywności automatyzacji.

Także chiński gigant Xiaomi zapowiada rewolucję w produkcji. Humanoidalne roboty mają zastąpić ludzi w fabrykach w ciągu pięciu lat, a sztuczna inteligencja stanie się trzonem nowej generacji przemysłu.


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Robotyka Firmy Xiaomi Huawei Marki
Zwolennicy projektu twierdzą, że wykorzystanie AI obniża koszty, zmniejsza ryzyko przerw w przyjmowa
Technologie
AI wypisze leki zamiast lekarza? Kontrowersyjny krok w USA
will.i.am z sukcesem inwestuje w spółki technologiczne i nietypowe rozwiązania
Technologie
Nie Tesla i nie Apple. Wielka gwiazda muzyki pokazuje pojazd przyszłości
Fentanyl to syntetyczny opioid 50 razy silniejszy od heroiny
Technologie
To ma być przełom w walce z fentanylem. W Holandii zaczynają się testy
Sam Altman, szef OpenAI, stawia na nowe urządzenie dedykowane AI
Technologie
Pierwsze urządzenie AI rzuca wyzwanie smartfonom. Czym jest Gumdrop od twórców ChatGPT?
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Roboty, nawet kiedy walczą i upadają nie czują bólu. Teraz mogą zyskać „układ nerwowy"
Technologie
Przełom w robotyce. Humanoidy poczują ból i zareagują jak ludzie
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama