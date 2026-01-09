Chińczycy rzucają wyzwanie Tesli. Wchodzą do USA z humanoidalnymi robotami

Portfolio ogłoszone przez Agibot na CES składa się z trzech robotów humanoidalnych i jednego czworonożnego, które mogą być wykorzystywane do wspomagania ludzi i pracy w rzeczywistych sytuacjach. Do tej pory firma zrealizowała 5 tys. zamówień, teraz chce podbić rynek amerykański, gdzie prym wiodą Tesla z modelem Optimus i Boston Dynamics z Atlasem. Humanoidy są gotowe do wykorzystania w przeciwieństwie do wielu innych prezentowanych na CES platform robotycznych, które wciąż znajdują się w fazie badań i rozwoju.

Chińskie humanoidy z ambicjami

Nie jest to pierwszy chiński producent z dużymi ambicjami na tym rynku, choć jego projekty są zdecydowanie najmocniej zaawansowane. Robotami humanoidalnymi interesuje się także Huawei. Zdaniem przedstawicieli branży humanoidy są co najmniej pięć lat od masowej komercjalizacji, choć Agibot wydaje się być szybszy.

Na targach CES 2026 firma zaprezentowała serie robotów humanoidalnych Agibot A2, X2 i G2, a także serię robotów czworonożnych D1. Modele z serii Agibot A2 oferują interakcję multimodalną i autonomiczną nawigację podczas prezentacji z przewodnikiem i w salonach wystawowych. Humanoid ma 175 cm wysokości, waży 55 kg i oferuje 40 stopni swobody z czasem pracy wynoszącym 2 godziny. Z kolei modele z serii X2 to kompaktowe, półwymiarowe roboty humanoidalne zaprojektowane do naturalnej interakcji z ludźmi, poruszania się z zachowaniem ludzkich ruchów i wykonywania złożonych czynności w celach rozrywkowych, badawczych i edukacyjnych. Te są niższe, mają 1,3 m wysokości i ważą około 35 kg. Jak podkreśla producent, to raczej robot do zabawy, stworzony do interakcji z ludźmi. Seria G2 to z kolei humanoidy klasy przemysłowej, które łączą interaktywną inteligencję z precyzyjnymi ruchami z wykorzystaniem siły, umożliwiając szybkie wdrożenie w warunkach przemysłowych. Mogą mieć do 1,8 metra wysokości, zaś ważą 185 kg i zapewniają 4 godziny pracy.

Czworonóg serii D1 jest używany do inspekcji i operacji w złożonych środowiskach. Waży ok. 3,6 do 9 kg i porusza się z prędkością ok. 13 km/h.