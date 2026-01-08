Nie Tesla i nie Apple. Wielka gwiazda muzyki pokazuje pojazd przyszłości

Aktualizacja: 08.01.2026 13:07 Publikacja: 08.01.2026 12:27
will.i.am z sukcesem inwestuje w spółki technologiczne i nietypowe rozwiązania
Foto: Bloomberg
– To mózg na kołach, zbudowany od podstaw w oparciu o agenta AI – przekonuje zdobywca nagrody Grammy.
Firma will.i.ama planuje na razie limitowaną serię 500 egzemplarzy, a dostawy mają rozpocząć się w sierpniu 2027 r. Trójkołowiec, produkowany w Boyle Heights w Los Angeles, ma kosztować poniżej 30 tys. dol. W projekcie uczestniczy legendarna ekipa tuningowa West Coast Customs (znana z programu „Pimp My Ride”) oraz DEKA Research and Development, znana m.in. z pracy nad Segwayem. Pojazd jest obecnie platformą demonstracyjną technologii Nvidia DGX Spark. Podczas jazdy można rozmawiać z AI, która przetwarza dane z kamer i pytać ją o to, co dzieje się wokół: ruch drogowy, otoczenie, sytuację w czasie rzeczywistym. – Trinity to platforma mikromobilności nowej generacji, która jednoczy człowieka, pojazd i agenta AI. Wykorzystuje technologię Nvidii jako swój mózg AI do prowadzenia konwersacyjnych procesów śledzenia celów, co zapewnia bardziej połączone doświadczenie miejskie – przekazał will.i.am. Jego zdaniem projekt ma wypełnić lukę między smartfonem a samochodem.
Nazwa „Trinity” ma wiele znaczeń. Odnosi się do trzech kół, ale i do idei Trójcy Świętej. Logo w postaci litery „T” inspirowane jest znakiem Atari, który został odwrócony. Autorzy Trinity chcą, by był tak rozpoznawalny „jak Tesla”.
Shahar Hillel, szef technologii w firmie FYI – startupie współtworzącym projekt Trinity – ujawnił więcej szczegółów dotyczących konstrukcji i osiągów pojazdu. – Projekt został wykonany wewnętrznie przez naszego artystę 3D, Po Wanga – powiedział.
Trinity ma osiągać prędkość maksymalną blisko 200 km/h. W przeciwieństwie do typowego trójkołowca, ten pojazd pochyla się jak motocykl, eliminując typową dla trójkołowców niestabilność w zakrętach. Może być dzięki temu znacznie szybszy i zwinniejszy. System balansowania opracowała DEKA Research and Development, założona przez znanego wynalazcę Deana Kamena, która stoi również za Segwayem – pojazdem, który na początku XXI wieku był przedstawiany jako przełom mający odmienić transport miejski. Choć nie zrewolucjonizował codziennej mobilności, wykorzystywany jest niszowo w turystyce czy dozorze, np. na lotniskach (od 2015 r. za marką stoi chińska firma Ninebot). W przeciwieństwie do Segwaya kierowca Trinity siedziałby w zamkniętej i odpornej na warunki pogodowe kabinie z luksusowym wnętrzem oraz z systemem audio o jakości studyjnej, co przy muzycznym dorobku autora nie powinno dziwić.
Rozpoczęła się właśnie kampania na Kickstarterze. Jednak w tym przypadku platforma nie służy wyłącznie pozyskaniu finansowania. To przede wszystkim sposób na sprawdzenie zainteresowania rynkowego i zebranie deklaracji od potencjalnych klientów jeszcze przed uruchomieniem produkcji. Kampania pozwala zbudować społeczność wokół projektu, nadać mu rozgłos i wiarygodność oraz dostarczyć twardych danych, które są istotne w rozmowach z partnerami technologicznymi i inwestorami. Dodatkowo ogranicza ryzyko biznesowe – umożliwia zaplanowanie krótkiej serii produkcyjnej i dopasowanie finalnej specyfikacji pojazdu do oczekiwań rynku.
Pojazd jest skierowany nie tylko do indywidualnych klientów. Shahar Hillel wskazuje także na zastosowania flotowe i komercyjne. – Pozwala poruszać się po autostradach, przeciskać się przez ruch i funkcjonować w warunkach, w których motocykle sobie nie radzą, np. zimą – przekonuje. Dzięki kompaktowym wymiarom Trinity ma być rozwiązaniem na wiecznie zakorkowane metropolie.
Will.i.am (właściwie William James Adams Jr.) był członkiem legendarnej grupy Black Eyed Peas, która zdobyła światową sławę dzięki przebojom takim jak „I Gotta Feeling” czy „Where Is the Love?”. Teraz prowadzi działalność solową. Jego twórczość charakteryzuje się łączeniem hip-hopu, popu i elektroniki, a on sam słynie z innowacyjnego podejścia do produkcji muzycznej, często eksperymentując z nowymi brzmieniami i technologiami studyjnymi.
Will.i.am wcześniej inwestował w firmy, które z czasem stały się gigantami technologicznymi, m.in. Tesla, Pinterest i OpenAI (twórca ChatGPT), a także firmy takie jak Anthropic, Runway i Hugging Face. W 2011 r. został dyrektorem ds. kreatywnych innowacji w Intelu. Rok później założył i.am+, firmę technologiczną łączącą modę i elektronikę z technologią użytkową. Początkowo projektował akcesoria smartfonowe, a potem poszerzył działalność o sztuczną inteligencję, m.in. asystenta głosowego Omega. Zainwestował także w polski start-up Jetson One Tomasza Patana, budujący latające pojazdy jednoosobowe. Jego najnowsza inwestycja to FYI (Focus Your Ideas) – aplikacja wykorzystująca AI, która ma ułatwiać komunikację i współpracę twórców w pracy nad projektami, integrując różne narzędzia i źródła danych. I to ta technologia stoi za projektem Trinity.
