AI szybko rewolucjonizuje rynek edukacji, system nie nadąża

Głos ekspertów

Podczas prezentacji raportu odbyła się też debata ekspercka, w której udział wzięli: dr hab. Maria Ganzha z Zakładu Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych na Politechnice Warszawskiej, Leon Ciechanowski, badacz AI i danych z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego, Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, prezeska i współzałożycielka Talenti – Women's Talent Bank oraz Adrian Florea, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy HPI-ULBS na Uniwersytecie Luciana Blagi w Sibiu. Jak stwierdził ekspert z Rumunii, przewaga sztucznej inteligencji w niektórych obszarach jest zdecydowana i bezsprzeczna, ale jej użycie niesie też ze sobą kwestie etyczne, prawne, a także zużycie ogromnych ilości energii.

Podczas prezentacji raportu Fundacji AICEE pt. „Postawa umysłów nowej generacji wobec AI w CEE” odbyła się też debata ekspercka. Foto: Joanna Godun

– Jako Polska nie wyróżniamy się szczególnie w zakresie AI, ani na plus, ani na minus. Natomiast obserwując postęp w zakresie AI, to tak naprawdę nie mamy wyjścia. Czy studenci, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, czy firmy, które wdrażają narzędzia, wiedzą, że odwrotu od niej nie ma. To, co możemy zrobić teraz to przygotować nie tylko młodych ludzi, ale też osoby, które wchodzą na rynek pracy, które już pracują do tego, żeby jak najlepiej z tych narzędzi korzystać i rzeczywiście zabezpieczyć się i przygotować na moment, w którym na rynku pracy pojawią się zupełnie nowe role – wskazała Agnieszka Czmyr-Kaczanowska.

Uczelnie w tyle

Mimo że młodzi ludzie coraz chętniej sięgają po sztuczną inteligencję, uniwersytety wciąż zdają się nie nadążać za cyfrową rewolucją. Według studentów, uniwersytety w Rumunii (43 proc.) i Polsce (42 proc.) są najbardziej otwarte na sztuczną inteligencję, natomiast najmniej otwarte okazują się uniwersytety w Czechach (22 proc.) i na Słowacji (24 proc.). Zaledwie ⅓ studentów uważa, że ich uczelnia wspiera korzystanie z AI, a dedykowane kursy w tym zakresie oferuje jedynie 5 proc. uczelni. Tam, gdzie są organizowane, najczęściej prowadzą je eksperci z branży lub kadra akademicka. Tymczasem ponad połowa badanych (57 proc.) deklaruje, że chętnie wzięłaby udział w dodatkowych zajęciach, które pozwoliłyby im zdobyć praktyczne kompetencje w pracy z nowoczesnymi narzędziami AI. Tymczasem stosunek wykładowców do AI pozostaje ostrożny – jedynie 30 proc. studentów uważa, że ich profesorowie zachęcają do korzystania z narzędzi AI, podczas gdy 28 proc. dostrzega wręcz aktywne zniechęcanie. Młodsza kadra jest bardziej skłonna do wykorzystywania AI niż starsza.

Problem nie ogranicza się jednak wyłącznie do braków w ofercie edukacyjnej. Ponad połowa studentów twierdzi, że ich uczelnia posiada regulacje dotyczące AI, lecz w praktyce ich wiedza na ten temat jest ograniczona. Co więcej, 35 proc. ankietowanych przyznaje, że nie wie nawet, czy może w ogóle korzystać z narzędzi AI w ramach swoich studiów. Luki w komunikacji pokazują wyraźnie, że uczelnie stoją przed wyzwaniem nie tylko technologicznym, ale i edukacyjnym – jak skutecznie przygotować studentów do świata, w którym AI staje się codziennym narzędziem pracy i nauki.

AI wyzwaniem?

W raporcie wskazano, że wiele uczelni wciąż nie wie, czy traktować AI jako zagrożenie dla integralności akademickiej, czy wsparcie dla edukacji i nauki. Eksperci podkreślają w raporcie, że kluczowe działania wymagają podejścia systemowego – tak, aby sztuczna inteligencja mogła znaleźć właściwe miejsce w procesie kształcenia. Po pierwsze – edukacja powinna obejmować nie tylko studentów, ale również wykładowców. Konieczne są szkolenia, które pokażą, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać krytyczne myślenie, analizę danych czy rozwój kreatywności, zamiast być traktowana jedynie jako „droga na skróty”. Po drugie – uczelnie powinny wdrażać jasne i spójne regulacje, które rozróżniają między dozwolonym użyciem a nadużyciem AI, zamiast ograniczać się do nieprzejrzystych zakazów. Po trzecie – AI powinna stać się integralną częścią programów nauczania, zwłaszcza w takich obszarach jak zarządzanie, IT czy marketing, gdzie jej znaczenie już teraz jest szczególnie wyraźne.