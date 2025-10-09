Landsbergienė: AI to narzędzie, które musimy nauczyć się właściwie używać

Aktualizacja: 09.10.2025 17:35 Publikacja: 09.10.2025 16:01
Austėja Landsbergienė podczas przemówienia na uroczystości prezentacji raportu Fundacji AICEE pt. „Postawa umysłów nowej generacji wobec AI w CEE”.
Foto: Joanna Godun
MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ AICEE
Zgodnie z raportem Fundacji AICEE, 82 proc. uczniów i wykładowców w naszym regionie już używa AI, ale tylko 5 proc. uniwersytetów oferuje kursy dedykowane AI. Dlaczego jest tak duża luka?
Po pierwsze, większość uczniów używa po prostu ChatGPT albo innych narzędzi, które pomagają im z tym, co muszą zrobić. Młodzi ludzie są zawsze bardziej adaptowalni i zawsze bardziej gotowi, aby odkrywać nowe rzeczy. Mają w sobie mniej strachu. Myślę, że te dwie rzeczy połączone sprawiają, że używają AI. Z kolei uniwersytety są bardziej konserwatywne. Profesorzy są bardziej konserwatywni. To oczywiste. I zawsze trudniej się zmienić, gdy już się do czegoś tak mocno przyzwyczaisz. Dlatego większość ludzi, którzy wchodzą w tę rewolucję AI, to osoby młode, które w coś inwestują, które chcą coś zmienić. I myślę, że AI to jedna z tych rzeczy, która pokazała, że jest bardzo podobna do gier wideo. A obecne młode pokolenie to nie byli ludzie w swych latach 40., którzy zaczęli grać. To są młodzi ludzie, którzy grają od małego. I jest to bardzo podobne do AI.
A co ta luka edukacyjna może oznaczać? Co może ze sobą przynieść?
Myślę, że z każdą innowacją ludzie najpierw obchodzą się nieprawidłowo. Kilka tygodni temu przeczytałam artykuł w Financial Times, w którym napisano, że nawet ogromne firmy, o których myślałam, że są bardzo dobre w AI i robią niesamowite rzeczy, takie nie są. Raczej robią rzeczy związane z AI, bo boją się, że się zgubią, że zostaną w tyle za innymi. Nie robimy więc rewolucji AI błyskotliwie. Tak naprawdę nie wiemy, do czego da się AI używać, a do czego nie. Właściwie mówiło się, że najlepsze firmy, które wiedzą, do czego używać AI to firmy zajmujące się danymi i zasobami ludzkimi, bo AI naprawdę pomoże HR, ale ogólnie to nadal nie rozumiemy, jak i czego używać. Jeśli więc wielkie firmy tego nie rozumieją, to jest to również trudne, mało zrozumiałe dla uniwersytetów.
Więcej niż połowa ankietowanych przez Fundację AICEE uważa, że zbyt częste korzystanie z AI obniża jakość edukacji i prowadzi do bezsilności w życiu. Czy to jest naprawdę niebezpieczne?
AI i każda technologia to narzędzie. Ludzie zaczęli używać narzędzi tysiące lat temu. I jednym z pierwszych narzędzi był patyk. Można z nim zrobić niesamowite rzeczy, ale można też kogoś skrzywdzić. I z każdym narzędziem jest tak samo. AI sama nie zrobi nic, bo jest rzeczą, narzędziem. Co my z nią zrobimy? To jest pytanie. I kto będzie odpowiedzialny? Uważam, że uniwersytety to miejsca, które powinny nauczać odpowiedzialnego użycia AI, ponieważ te obawy są realne, jeśli tego narzędzia nie użyjemy właściwie. Algorytmy spłaszczają kulturę, świat, jego zrozumienie. AI może ten proces nawet zakończyć. Zrobić to wszystko jeszcze bardziej płaskim, ale czy na to pozwolimy? To też jest pytanie.
