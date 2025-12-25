AI niszczy samodzielne myślenie? Naukowcy biją na alarm

Aktualizacja: 25.12.2025 15:24 Publikacja: 25.12.2025 11:39
Czy boty AI tylko zwiększają ludzkie możliwości? Mogą też szkodzić
Foto: Adobe Stock
Massachusetts Institute of Technology (MIT) opublikował w tym roku badanie, z którego wynika, że osoby korzystające z ChatGPT do pisania esejów wykazywały mniejszą aktywność w sieciach mózgowych odpowiedzialnych za przetwarzanie poznawcze. Miały one również większe trudności z cytowaniem własnych tekstów niż uczestnicy, którzy nie używali chatbota AI. Zdaniem badaczy wyniki wskazują na „pilną potrzebę zbadania możliwego spadku zdolności uczenia się”.
W badaniu wzięło udział 54 studentów z MIT i pobliskich uczelni, a aktywność ich mózgów rejestrowano za pomocą EEG. Uczestnicy wykorzystywali AI m.in. do streszczania tematów wypracowań, wyszukiwania źródeł oraz poprawy gramatyki i stylu. Narzędzie było także używane do generowania pomysłów, choć część badanych oceniała jego skuteczność w tym zakresie jako ograniczoną.
Podobne wnioski przyniosło oddzielne badanie Carnegie Mellon University i Microsoftu, dotyczące pracowników umysłowych regularnie korzystających z AI w pracy. Analiza 900 zadań wykazała, że im większa była wiara w możliwości narzędzia, tym mniejszy wysiłek wkładano w myślenie krytyczne. Naukowcy ostrzegli, że choć generatywna AI zwiększa wydajność, może jednocześnie osłabiać samodzielne rozwiązywanie problemów.
Z kolei badanie Oxford University Press przeprowadzone wśród uczniów w Wielkiej Brytanii pokazało, że sześciu na dziesięciu respondentów uważa, iż AI negatywnie wpłynęła na ich umiejętności szkolne. Dr Alexandra Tomescu z OUP podkreśla jednak, że obraz nie jest jednoznaczny – dziewięciu na dziesięciu uczniów deklaruje rozwój co najmniej jednej kompetencji dzięki AI, choć około jedna czwarta przyznaje, że technologia zbyt ułatwiała im wykonywanie zadań.
Dodaje również, że wielu uczniów oczekuje lepszych wskazówek dotyczących korzystania z AI. ChatGPT, który – według szefa firmy OpenAI Sama Altmana – ma ponad 800 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo, opublikował zestaw 100 promptów dla studentów, mających pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu technologii.
Jednak prof. Wayne Holmes, badacz krytycznych studiów nad sztuczną inteligencją i edukacją na University College London (UCL), przekonuje w rozmowie z BBC, że potrzeba znacznie więcej badań akademickich nad wpływem narzędzi AI na uczenie się, zanim uczniowie i studenci będą zachęcani do ich używania. Jak mówi: „Obecnie nie istnieją niezależne, szeroko zakrojone dowody na skuteczność tych narzędzi w edukacji, na ich bezpieczeństwo ani nawet na to, że mają pozytywny wpływ”.
Prof. Holmes wskazuje na badania dotyczące atrofii poznawczej – zjawiska, w którym zdolności i umiejętności pogarszają się po korzystaniu z AI. Zwraca uwagę, że był to problem m.in. wśród radiologów używających narzędzi AI do interpretacji zdjęć rentgenowskich przed postawieniem diagnozy. Badanie Harvard Medical School opublikowane w zeszłym roku wykazało, że wsparcie AI poprawiło wyniki części lekarzy, ale zaszkodziło innym – z powodów, których badacze do końca nie rozumieją.
Autorzy wezwali do dalszych badań nad interakcją ludzi z AI, aby znaleźć sposoby korzystania z narzędzi, które „wzmacniają ludzkie możliwości zamiast im szkodzić”. Prof. Holmes obawia się, że uczniowie – zarówno w szkołach, jak i na uniwersytetach – mogą stać się zbyt zależni od AI i nie rozwinąć podstawowych umiejętności, które powinna zapewniać edukacja.
Wypracowanie studenta może dostać lepszą ocenę dzięki pomocy AI, ale pytanie brzmi, czy student rzeczywiście rozumie więcej. Jak ujął to prof. Holmes: „Rezultaty są lepsze, ale nauka – gorsza”.
Jayna Devani, odpowiedzialna za międzynarodową edukację w OpenAI – firmie stojącej za ChatGPT – i współtwórczyni umowy z Uniwersytetem Oksfordzkim, przyznaje, że firma jest „bardzo świadoma tej debaty”. W rozmowie z BBC mówi: „Zdecydowanie nie uważamy, że studenci powinni używać ChatGPT do zlecania pracy”. Jej zdaniem najlepiej traktować go jak korepetytora, a nie dostawcę gotowych odpowiedzi.
Podaje przykład studenta prowadzącego dialog z ChatGPT w trybie nauki. Student wpisuje pytanie, z którym ma trudność, a chatbot rozkłada je na części i pomaga je zrozumieć. – Jeśli masz prezentację do przygotowania i jest północ, nie wyślesz maila do swojego wykładowcy z prośbą o pomoc” – mówi. – „Uważam, że potencjał ChatGPT do przyspieszania nauki jest ogromny, o ile jest używany w ukierunkowany sposób” – mówi.
Prof. Holmes podkreśla jednak, że każdy student korzystający z AI powinien rozumieć, jak działa jej rozumowanie i w jaki sposób firmy przetwarzają dane. Zaznacza też, że wyniki zawsze należy weryfikować. „To nie jest po prostu kolejna wersja kalkulatora” – mówi, opisując dalekosiężne możliwości i konsekwencje AI. – Nigdy nie mówię studentom: nie używajcie AI. Staram się raczej powiedzieć: musimy to wszystko zrozumieć, żebyście mogli podejmować świadome decyzje.
