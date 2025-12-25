AI niszczy samodzielne myślenie? Naukowcy biją na alarm

Z kolei badanie Oxford University Press przeprowadzone wśród uczniów w Wielkiej Brytanii pokazało, że sześciu na dziesięciu respondentów uważa, iż AI negatywnie wpłynęła na ich umiejętności szkolne. Dr Alexandra Tomescu z OUP podkreśla jednak, że obraz nie jest jednoznaczny – dziewięciu na dziesięciu uczniów deklaruje rozwój co najmniej jednej kompetencji dzięki AI, choć około jedna czwarta przyznaje, że technologia zbyt ułatwiała im wykonywanie zadań.

Dodaje również, że wielu uczniów oczekuje lepszych wskazówek dotyczących korzystania z AI. ChatGPT, który – według szefa firmy OpenAI Sama Altmana – ma ponad 800 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo, opublikował zestaw 100 promptów dla studentów, mających pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu technologii.

Gdy AI myśli za nas – spadek krytycznego zaangażowania

Jednak prof. Wayne Holmes, badacz krytycznych studiów nad sztuczną inteligencją i edukacją na University College London (UCL), przekonuje w rozmowie z BBC, że potrzeba znacznie więcej badań akademickich nad wpływem narzędzi AI na uczenie się, zanim uczniowie i studenci będą zachęcani do ich używania. Jak mówi: „Obecnie nie istnieją niezależne, szeroko zakrojone dowody na skuteczność tych narzędzi w edukacji, na ich bezpieczeństwo ani nawet na to, że mają pozytywny wpływ”.

Prof. Holmes wskazuje na badania dotyczące atrofii poznawczej – zjawiska, w którym zdolności i umiejętności pogarszają się po korzystaniu z AI. Zwraca uwagę, że był to problem m.in. wśród radiologów używających narzędzi AI do interpretacji zdjęć rentgenowskich przed postawieniem diagnozy. Badanie Harvard Medical School opublikowane w zeszłym roku wykazało, że wsparcie AI poprawiło wyniki części lekarzy, ale zaszkodziło innym – z powodów, których badacze do końca nie rozumieją.

Autorzy wezwali do dalszych badań nad interakcją ludzi z AI, aby znaleźć sposoby korzystania z narzędzi, które „wzmacniają ludzkie możliwości zamiast im szkodzić”. Prof. Holmes obawia się, że uczniowie – zarówno w szkołach, jak i na uniwersytetach – mogą stać się zbyt zależni od AI i nie rozwinąć podstawowych umiejętności, które powinna zapewniać edukacja.