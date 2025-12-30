Jednym z kluczowych tematów stanie się rezydencja danych, rozumiana szerzej niż tylko ich fizyczna lokalizacja. Dla biznesu oczywiste już jest, że dane „są w chmurze”, coraz częściej będzie on jednak pytał, „czyja to chmura i jaki reżim prawny faktycznie ją obejmuje”. Z badań Gartnera [1] wynika, że 61 proc. CIO i liderów IT w Europie Zachodniej planuje zwiększyć wykorzystanie lokalnych i regionalnych dostawców chmury pod wpływem czynników geopolitycznych. Jednocześnie 53 proc. respondentów wskazuje, że geopolityka ograniczy ich przyszłe wykorzystanie globalnych chmur publicznych.

Równolegle wzrośnie znaczenie cyberbezpieczeństwa w modelu usługowym. Security as a Service (SaaS) przestanie być dodatkiem do infrastruktury, a stanie się jej integralnym elementem. Skala zagrożeń rośnie w tempie, któremu wiele organizacji nie może sprostać własnymi zasobami. Według Verizon Data Breach Investigations Report 2025 [2] 44 proc. wszystkich naruszeń bezpieczeństwa zawierało komponent ransomware, a około 60 proc. incydentów było inicjowanych przez czynnik ludzki. To wzmacnia trend powierzania ochrony wyspecjalizowanym zespołom działającym w trybie ciągłym.

Rok 2026 przyniesie również zmniejszenie „oczarowania” sztuczną inteligencją (AI). AI nie zniknie z agendy. Wręcz przeciwnie – zacznie być traktowana jako dojrzałe narzędzie wspierające konkretne procesy biznesowe, a nie substytut pracy człowieka. Już w jesienią 2024 r. Gartner wskazywał [3], że jedynie 48 proc. inicjatyw cyfrowych osiąga zakładane cele biznesowe, co wymusza bardziej pragmatyczne podejście do wdrożeń AI i rozliczanie ich z realnej wartości.

Wspomniane wcześniej trendy naturalnie wzmacniają zainteresowanie chmurami regionalnymi, w szczególności europejskimi. Niezależność od globalnych big techów, przewidywalność regulacyjna i większa kontrola nad danymi stają się ważniejsze niż skala działania. Gartner prognozuje, że do 2030 r. ponad 75 proc. przedsiębiorstw spoza USA wdroży strategie cyfrowej suwerenności, w tym rozwiązania typu sovereign cloud [4]. Coraz częściej pojawia się też temat strategii wyjścia z chmur globalnych jako elementu świadomego zarządzania ryzykiem.

W 2026 r. przewagę konkurencyjną osiągną te organizacje, które zamiast gonić za nowościami, zaczną podejmować decyzje, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, zgodność regulacyjną i rzeczywistą kontrolę nad wykorzystywanymi technologiami.

Przypisy:

