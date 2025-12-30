Reklama

AI slop zalewają YouTube, a ich twórcy zarabiają miliony. Alarmujące wyniki badań

Ponad jedna piąta filmów polecanych nowym użytkownikom YouTube to niskiej jakości treści generowane przez sztuczną inteligencję – tzw. AI slop. Kanały, które je publikują, gromadzą miliardy wyświetleń i miliony subskrybentów, zarabiając przy tym ogromne kwoty.

Publikacja: 30.12.2025 15:49

Niskiej jakości filmy tworzone przez AI są coraz częściej wyświetlane nowym użytkownikom

Niskiej jakości filmy tworzone przez AI są coraz częściej wyświetlane nowym użytkownikom

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Badania przeprowadzone przez firmę Kapwing zajmującą się montażem wideo pokazują, że od 21 do 33 proc. treści wyświetlanych nowym użytkownikom YouTube to tzw. AI slop mające na celu gromadzenie wyświetleń lub brainrot (z ang. „gnicie mózgu” – w slangu oznacza nadmierne pochłanianie niskiej jakości treści w internecie, głównie krótkich filmików, co wiąże się ze spadkiem koncentracji).

Globalna sieć kanałów i rekordowe zasięgi

Analiza objęła 15 tysięcy najpopularniejszych kanałów na świecie, po sto z każdego kraju. Spośród nich 278 kanałów publikowało wyłącznie niskiej jakości filmy generowane przez sztuczną inteligencję. Jak donosi The Guardian, kanały AI slop zgromadziły łącznie ponad 63 miliardy wyświetleń i 221 milionów subskrybentów. Według szacunków ich roczne przychody sięgają około 117 mln dol.

Kanały AI slop są globalnie dystrybuowane i konsumowane przez międzynarodową publiczność. W Hiszpanii popularne kanały tego typu zgromadziły łącznie około 20 milionów subskrybentów. W Korei Południowej jedenaście takich kanałów wygenerowało łącznie 8,45 miliarda wyświetleń, najwięcej spośród wszystkich analizowanych państw.

Najczęściej oglądanym kanałem okazał się indyjski Bandar Apna Dost, który przekroczył 2 miliardy wyświetleń. Według szacunków Kapwing potencjalne roczne przychody tego kanału sięgają 4,25 mln dol. Z kolei największą liczbą subskrybentów może pochwalić się amerykański kanał Cuentos Fascinantes, obserwowany przez niemal 6 milionów użytkowników. Ważną pozycję zajmują również kanały z Pakistanu, Egiptu i Brazylii, co potwierdza międzynarodowy charakter zjawiska.

W ramach pogłębienia analizy pracownicy Kapwing utworzyli konto na YouTube, aby sprawdzić, ile filmów generowanych przez AI zostanie zaproponowanych nowemu użytkownikowi. Okazało się, że wśród pierwszych 500 polecanych filmów 104 były treściami AI slop, a aż 165 należało do kategorii brainrot.

Treści generowane przez AI stanowią coraz większe wyzwanie dla platform i reklamodawców

Rosnąca obecność AI slop stawia platformy w trudnej sytuacji. Z jednej strony generatywna sztuczna inteligencja jest postrzegana jako technologiczny przełom. Z drugiej strony istnieją obawy, że reklamodawcy nie będą zadowoleni, jeśli ich reklamy będą wyświetlane obok małowartościowych, przypadkowych treści.

Jak donosi The Guardian, przedstawiciele YouTube podkreślają, że generatywna AI pozostaje jedynie narzędziem, które może być wykorzystywane zarówno do tworzenia treści wysokiej, jak i niskiej jakości. Jednocześnie dane z analiz Kapwing pokazują, że algorytmy sprzyjają masowemu rozpowszechnianiu treści nastawionych na szybkie przyciąganie uwagi, niezależnie od ich wartości merytorycznej. Co więcej, tegoroczna analiza przeprowadzona przez The Guardian wykazała, że prawie 10 proc. najszybciej rozwijających się kanałów na YouTube publikuje wyłącznie treści generowane przez AI.

Źródło: rp.pl

Technologie YouTube AI
