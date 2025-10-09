Czmyr-Kaczanowska: Bez znajomości sztucznej inteligencji młodzi zostaną w tyle

Aktualizacja: 09.10.2025 17:36 Publikacja: 09.10.2025 15:40
Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, prezeska i współzałożycielka Talenti - Women's Talent Bank podczas debaty nt. raportu Fundacji AICEE pt. „Postawa umysłów nowej generacji wobec AI w CEE".
Foto: Joanna Godun
MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ AICEE
Dlaczego nie możemy pozwolić na to, by studenci w zakresie sztucznej inteligencji żyli w przysłowiowej ciemności?
Dlatego, że rynek pracy zmienia się z dnia na dzień. Młodzi ludzie, którzy właśnie na niego wchodzą, będą go w przyszłości kształtować. Muszą więc być wyposażeni w narzędzia, które pozwolą im elastycznie odpowiadać na wyzwania nowej gospodarki. Naszą rolą jest ich do tego przygotować. Jeśli mówimy o rynku pracy przyszłości, to sztuczna inteligencja jest jednym z jego kluczowych elementów. Studenci muszą wiedzieć, jak z niej korzystać, rozumieć jej mechanizmy i potencjalne zagrożenia. Bez tej wiedzy trudno będzie im się odnaleźć zawodowo. Jeżeli zabraknie nam talentów w obszarze AI i nowych technologii, firmy po prostu nie będą chciały w Polsce inwestować. A młodzi ludzie, którzy zdobędą takie kompetencje, będą je wykorzystywać gdzie indziej. To oznacza realne ryzyko odpływu talentów i utratę szansy na rozwój gospodarczy.
Czy w takim razie brak kompetencji w zakresie AI może zahamować rozwój gospodarki?
Zdecydowanie tak. To właśnie nowe technologie dziś napędzają wzrost gospodarczy. Jeśli pozwolimy, by młodzi ludzie – nie tylko studenci – pozostali w tyle za zmianami na rynku pracy, to pogłębią się nierówności i rozwarstwienia społeczne. Może też dojść do sytuacji, w której kompetencje związane z AI będą dostępne tylko dla wąskiej grupy ekspertów. Powstanie wówczas coś, co można by nazwać „AI gap” – przepaść między tymi, którzy potrafią z tych narzędzi korzystać, a resztą społeczeństwa. Szczególnie niepokojące są dane dotyczące kobiet. W Talenti od dawna przyglądamy się temu zjawisku i widać wyraźnie, że kobiety częściej wykonują prace, które najłatwiej zautomatyzować – administracyjne, asystenckie, analityczne czy księgowe. To sprawia, że są one bardziej narażone na skutki zmian technologicznych.
Czyli kobiety mogą odczuć skutki rozwoju AI bardziej niż mężczyźni?
Badania wskazują, że tak – choć nie mówimy tu o dramatycznej skali. Kobiety częściej pracują na stanowiskach biurowych, które łatwiej zastąpić algorytmami. Mężczyźni z kolei częściej wykonują prace fizyczne, np. na budowach, gdzie automatyzacja postępuje wolniej. Firmy wdrażające rozwiązania AI mogą znacząco zwiększać efektywność pracy, co prowadzi do redukcji etatów na niższych, powtarzalnych stanowiskach. Dlatego dziś obserwujemy spadek liczby ofert dla osób dopiero rozpoczynających karierę. Utrzymać się jest trudniej właśnie na tych najniższych szczeblach.
Czy jako kraj jesteśmy przygotowani na tę rewolucję?
Trudno uznać, że Polska jest w jakikolwiek sposób wyjątkowa. Nie wyróżniamy się ani na plus, ani na minus na tle Europy Środkowo-Wschodniej – co zresztą pokazują najnowsze raporty. Jedno jest jednak pewne: od sztucznej inteligencji nie ma odwrotu. Studenci, przedsiębiorcy, instytucje publiczne – wszyscy muszą nauczyć się z niej korzystać. To, co możemy zrobić już teraz, to przygotować nie tylko młodych ludzi, lecz także osoby już aktywne zawodowo, do efektywnego i bezpiecznego korzystania z tych narzędzi. Na rynku pracy pojawiają się nowe role – a wiele dotychczasowych zawodów zniknie. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jakie profesje zastąpią stare, ale musimy być gotowi na ciągłe uczenie się i zmianę. To będzie największe wyzwanie dla całego społeczeństwa.
