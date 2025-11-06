Kometa 3I/ATLAS rozbudza wyobraźnię. Zaskakuje naukowców i inspiruje teorie o obcych

W ciągu ostatniego miesiąca – jak wynika z analiz Google Trends – wśród użytkowników internetu w Polsce widać wzrost zainteresowania kometą 3I/ATLAS, który jest szczególnie zauważalny od 24 października. Od tego czasu dwukrotnie dosyć gwałtownie wzrastała liczba wyszukiwań frazy „kometa ATLAS” (26 października i 1-2 listopada), po czym spadała. Obecnie obserwować można trzeci wzrost zainteresowania tematem.

Osoby szukające informacji na temat komety 3I/ATLAS najczęściej wpisują w wyszukiwarkę następujące dodatkowe frazy: „kometa ATLAS 3I” oraz „ATLAS 3I”. Poza nimi dosyć często wpisują hasła: „kometa 3I ATLAS obcy”, „kometa 2025” i „kometa ATLAS 2025”. Ponadto – jak pokazują analizy Google Trends – widać wzrost popularności frazy „co to jest kometa”.

Kometa 3I/ATLAS: Co wiadomo na jej temat?

Kometa 3I/ATLAS jest trzecim potwierdzonym dotąd obiektem międzygwiezdnym po 1I/ʻOumuamua z 2017 r. i 2I/Borisovie z 2019 r. Oznacza to, że przelatuje przez nasz Układ Słoneczny, ale pochodzi spoza niego. Odkryta została 1 lipca 2025 r. przez teleskopy wchodzące w skład programu badawczego ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) w Chile. Jej dokładnego pochodzenia nie udało się ustalić.

Kometa porusza się z prędkością ponad 210 tysięcy kilometrów na godzinę. Wykazuje nietypowe cechy, w tym m.in. bardzo dużo dwutlenku węgla w swoim składzie oraz wysoki poziom wycieku wody. Astronomowie zaobserwowali również jej wyjątkowe przyspieszenie i rozjaśnienie oraz już trzy zmiany barwy – od czerwonej przez zieloną do błękitnej.