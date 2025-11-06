Reklama
Kometa 3I/ATLAS rozbudza wyobraźnię. Zaskakuje naukowców i inspiruje teorie o obcych

Kometa 3I/ATLAS odkryta została zaledwie kilka miesięcy temu, ale za sprawą swoich nietypowych cech już zdążyła wzbudzić spore zainteresowanie, a nawet wywołać kontrowersje. Nie powinien więc dziwić wzrost liczby związanych z nią wyszukiwań, także wśród polskich internautów.

Publikacja: 06.11.2025 16:06

Kometa 3I/ATLAS wzbudza spore zainteresowanie / zdjęcie ilustracyjne

Kometa 3I/ATLAS wzbudza spore zainteresowanie / zdjęcie ilustracyjne

Foto: muratart / Adobe Stock

Joanna Kamińska

W ciągu ostatniego miesiąca – jak wynika z analiz Google Trends –  wśród użytkowników internetu w Polsce widać wzrost zainteresowania kometą 3I/ATLAS, który jest szczególnie zauważalny od 24 października. Od tego czasu dwukrotnie dosyć gwałtownie wzrastała liczba wyszukiwań frazy „kometa ATLAS” (26 października i 1-2 listopada), po czym spadała. Obecnie obserwować można trzeci wzrost zainteresowania tematem.

Osoby szukające informacji na temat komety 3I/ATLAS najczęściej wpisują w wyszukiwarkę następujące dodatkowe frazy: „kometa ATLAS 3I” oraz „ATLAS 3I”. Poza nimi dosyć często wpisują hasła: „kometa 3I ATLAS obcy”, „kometa 2025” i „kometa ATLAS 2025”. Ponadto – jak pokazują analizy Google Trends – widać wzrost popularności frazy „co to jest kometa”.

Kometa 3I/ATLAS: Co wiadomo na jej temat?

Kometa 3I/ATLAS jest trzecim potwierdzonym dotąd obiektem międzygwiezdnym po 1I/ʻOumuamua z 2017 r. i 2I/Borisovie z 2019 r. Oznacza to, że przelatuje przez nasz Układ Słoneczny, ale pochodzi spoza niego. Odkryta została 1 lipca 2025 r. przez teleskopy wchodzące w skład programu badawczego ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) w Chile. Jej dokładnego pochodzenia nie udało się ustalić.

Czytaj więcej

Zdjęcie obiektu 3I/ATLAS wykonane 21 lipca 2025 r. przez Teleskop Hubble’a (źródło: NASA).
Kosmos
Kosmiczny przybysz spoza Układu Słonecznego zadziwia astronomów. Co o nim wiadomo?

Kometa porusza się z prędkością ponad 210 tysięcy kilometrów na godzinę. Wykazuje nietypowe cechy, w tym m.in. bardzo dużo dwutlenku węgla w swoim składzie oraz wysoki poziom wycieku wody. Astronomowie zaobserwowali również jej wyjątkowe przyspieszenie i rozjaśnienie oraz już trzy zmiany barwy – od czerwonej przez zieloną do błękitnej.

29 października kometa 3I/ATLAS znalazła się w peryhelium, a więc miejscu swojej orbity położonym najbliżej Słońca. Była wówczas w odległości około 210 mln km od niego. Naukowcy zaobserwowali, że w tym czasie jej jasność błyskawicznie wzrosła. Jednocześnie znajdowała się po przeciwnej stronie naszej gwiazdy niż Ziemia, co sprawiło, że jej obserwacja była praktycznie niemożliwa.

Obecnie kometa staje się coraz lepiej widoczna z półkuli północnej, a stan ten potrwa przez najbliższe tygodnie. Do jej obserwacji konieczna jest jednak lornetka astronomiczna lub teleskop. 19 grudnia kometa ma znaleźć się najbliżej Ziemi. Minie ją w bezpiecznej odległości 270 mln km. Ostatecznie 3I/ATLAS opuści nasz Układ Słoneczny.

Czytaj więcej

W lodzie otaczającym protogwiazdę znajdującą się w Wielkim Obłoku Magellana naukowcy odkryli złożone
Kosmos
Pierwsze takie odkrycie. Zmienia naszą wiedzę na temat wczesnego wszechświata

3I/ATLAS: Kometa czy statek obcych?

Kometą 3I/ATLAS zainteresował się profesor Avi Loeb, fizyk teoretyczny z Uniwersytetu Harvarda zajmujący się astrofizyką i kosmologią. Przedstawił on hipotezę, według której jej nietypowe cechy świadczą o tym, że może nie być ona naturalnym ciałem niebieskim, a statkiem kosmicznym należącym do obcej cywilizacji. Tym samym może być napędzana nie przez naturalne procesy, ale przez sztuczny silnik.

Teoria profesora Loeba spotkała się jednak ze sprzeciwem naukowców z NASA.

Kosmos Ciała Niebieskie Komety

