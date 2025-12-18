Humanoidy „rodzą się” z kluczowym błędem?

Tymczasem wyceny start-upów obiecujących humanoidalnych asystentów szybują w kosmos – Figure AI po ostatniej rundzie finansowania wyceniane jest na 39 mld dol. Zdaniem Brooksa, to kolejna po AI bańka, która pęknie z hukiem. Jego zdaniem problem leży w ludzkiej dłoni i zmyśle dotyku, którego – w przeciwieństwie do wzroku czy słuchu – nie da się nauczyć sztucznej inteligencji, karmiąc ją danymi z internetu. Ludzka dłoń to inżynieryjny majstersztyk natury, wyposażony w ok. 17 tys. mechanoreceptorów (szczególnie gęsto rozmieszczonych na opuszkach). To one, w koordynacji z 15 rodzinami neuronów, pozwalają nam wyczuwać fakturę, wibracje, nacisk i manipulować przedmiotami z niewyobrażalną precyzją. Twórca iRobota punktuje błąd logiczny w podejściu gigantów takich jak Tesla czy Figure AI i wskazuje, że firmy te próbują uczyć roboty „życia”, pokazując im filmy wideo, na których ludzie wykonują różne czynności.

– Zbieranie samych danych wizualnych nie jest zbieraniem właściwych danych – argumentuje Brooks. I wyjaśnia, że kamera widzi ruch dłoni, ale nie rejestruje siły nacisku, oporu materiału ani subtelnego sprzężenia zwrotnego, które jest kluczowe dla zręczności.

Jak zauważa, AI odniosło sukces w generowaniu tekstu i obrazu, bo miało miliardy przykładów cyfrowych. Tymczasem dla zmysłu dotyku takie zbiory danych po prostu nie istnieją. Weteran robotyki radzi, by nie zbliżać się do pełnowymiarowego, kroczącego robota na odległość mniejszą niż trzy metry, bo – jak utrzymuje – obecne konstrukcje, gdy stracą równowagę, stają się bezwładnymi, ciężkimi maszynami, które mogą wyrządzić krzywdę każdemu w swoim otoczeniu. Zresztą w listopadzie były szef działu bezpieczeństwa w Figure AI Robert Gruendel oskarżył firmę o bezprawne zwolnienie. Powód? Twierdzi, że stracił pracę zaledwie kilka dni po tym, jak ostrzegł zarząd, iż ich humanoidalne roboty są niebezpieczne i w obecnym stanie mogą być zagrożeniem dla człowieka.

Roboty wychodzą na ulice. Powstaje „miasto maszyn”

Shenzhen najwyraźniej nie słucha tych ostrzeżeń. Podczas gdy Zachód debatuje nad etyką i biologicznymi ograniczeniami, Chiny postanowiły zweryfikować teorię w praktyce, i to na masową skalę. Władze Shenzhen ogłosiły właśnie plany utworzenia pierwszej w kraju miejskiej strefy demonstracyjnej przyjaznej robotom. To bezprecedensowy krok w dążeniu do integracji maszyn humanoidalnych z tkanką miejską – inicjatywa ta, zaprezentowana w połowie grudnia, ma być poligonem doświadczalnym. Roboty nie będą już testowane wyłącznie w zamkniętych laboratoriach; po przejściu wstępnych testów kontrolowanych, maszyny trafią do otwartych, rzeczywistych środowisk miejskich w dystrykcie Longgang. Zhao Bingbing, dyrektor lokalnej administracji AI, nie ukrywa ambicji: region ma stać się krajowym punktem odniesienia o największej gęstości robotów na metr kwadratowy.

Liczby płynące z Chin zdają się przeczyć tezie o „bańce”. Prowincja Guangdong, wyrastająca na światowe centrum robotyki – tylko od stycznia do października wyprodukowała ponad 260 tys. robotów przemysłowych i blisko 13 mln robotów usługowych. Sektor AI w tym regionie wyceniany jest już na ponad 32 mld dol. Co więcej, komercjalizacja przyspiesza w tempie, o którym Brooks mówi, że jest niemożliwe. Unitree Robotics zaprezentowało pierwszy na świecie „sklep z aplikacjami” dla humanoidów, pozwalający sterować maszynami ze smartfona, firma UBTECH zabezpieczyła zamówienia na swoje roboty o wartości ponad 100 mln dol., zaś start-up AgiBot z Szanghaju wyprodukował już 5 tys. sztuk swojego humanoida, co zajęło mu niespełna trzy lata od założenia firmy.