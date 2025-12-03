Aktualizacja: 03.12.2025 19:30 Publikacja: 03.12.2025 10:36
Elon Musk potrafi zaskakiwać. Teraz przedstawił niezwykle śmiałą wizję rozwoju robotów
Przyszłość według prognoz Elona Muska po raz kolejny przesunie granice tego, co uznajemy za science-fiction. Podczas gdy świat debatuje nad wpływem sztucznej inteligencji na rynek usług, miliarder idzie o krok dalej, zapowiadając fundamentalną zmianę w samym procesie wytwórczym. Kluczem do tej rewolucji ma być samoreplikacja.
W jednym z najbardziej znaczących oświadczeń dotyczących strategii Tesli, Musk ujawnił plan, który ma uczynić z robota Optimus „produkt o największym wolumenie produkcji, jaki kiedykolwiek stworzono”. Jak się okazuje, nie potrzeba do tego tysięcy pracowników skręcających maszyny. We wpisie opublikowanym w serwisie X miliarder stwierdził wprost: „Optimus będzie sondą von Neumanna”.
To nawiązanie do teoretycznej koncepcji opracowanej w latach 40. XX wieku przez wybitnego matematyka Johna von Neumanna. Opisuje ona urządzenia – w oryginalnym zamyśle sondy kosmiczne – zdolne do wykorzystywania dostępnych surowców w celu budowy swoich dokładnych kopii. W przełożeniu na realia fabryk Tesli oznacza to scenariusz, w którym roboty Optimus będą produkować kolejne roboty Optimus. Taki schemat miał całkowicie wyeliminować pracę ludzką z łańcucha produkcyjnego. Co więcej, skala tego przedsięwzięcia ma być bezprecedensowa. Tesla dąży do uruchomienia linii produkcyjnych o wydajności miliona jednostek rocznie w swojej fabryce we Fremont. A to zaledwie początek.
Śmiała wizja Muska idzie dalej – kolejnym etapem ma być osiągnięcie poziomu 10 milionów egzemplarzy rocznie w zakładach Giga Texas, a w dłuższej perspektywie globalna produkcja humanoidalnych pomocników mogłaby wzrosnąć do miliardów sztuk rocznie. Miliardy samoreplikujących się robotów.
Firma potwierdziła, że prace nad realizacją tego scenariusza już trwają. Obecnie instalowane są linie produkcyjne pierwszej generacji, mające przygotować grunt pod masową fabrykację. Prototyp Optimus V3, zaprojektowany już stricte z myślą o produkcji seryjnej, ma zostać zaprezentowany na początku przyszłego roku. Kontrowersyjny miliarder wyznaczył ambitny cel. Chodzi o cenową dostępność tych inteligentnych maszyn. Założenie jest takie, by masowo produkowany humanoid kosztował około 20 tys. dol., co uczyniłoby go dostępnym nie tylko dla przemysłu, ale i dla użytkowników indywidualnych. Pierwsze kilka tysięcy sztuk, które zjadą z taśm w 2025 r. , trafi do użytku wewnętrznego w fabrykach koncernu.
Technologiczne plany Muska stanowią tło dla jego szerszych rozważań socjoekonomicznych – przewiduje on, iż w ciągu najbliższych dwóch dekad połączenie zaawansowanej robotyki i sztucznej inteligencji sprawi, iż tradycyjne zatrudnienie stanie się reliktem przeszłości, a praca będzie „opcjonalna”. Jego wizja zakłada, że bogactwo generowane przez autonomiczne systemy AI wyeliminuje niedobory dóbr, a same pieniądze staną się nieistotne.
