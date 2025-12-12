Materiał powstał we współpracy z S4E

S4E to wiodący dystrybutor rozwiązań IT, specjalizujący się w dostarczaniu zaawansowanych technologii i usług dla przedsiębiorstw. Oferuje szeroki zakres produktów i usług, w tym rozwiązania z zakresu przechowywania danych, bezpieczeństwa IT, sieci oraz infrastruktury serwerowej.

Firma współpracuje z renomowanymi producentami, jest również autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym, oferującym certyfikowane kursy i szkolenia z zakresu IT. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokim kompetencjom wspiera partnerów w realizacji projektów IT, zapewniając kompleksową pomoc techniczną i serwisową.

O skali działalności świadczą liczby. To niemal 600 zrealizowanych wdrożeń IT, a liczba zrealizowanych szkoleń IT zbliża się do 800.

25 lat na rynku

Historia S4E sięga grudnia 2000 roku, kiedy to firma została zarejestrowana w Krakowie. Początkowo jej strategia koncentrowała się na specjalizacji w dostarczaniu rozwiązań pamięci masowych dla klientów korporacyjnych: pierwotnie skrót S4E oznaczał „Storage for Enterprise”.

Wraz z rozwojem rynku i ewolucją oferty, rozwinięcie tego skrótu zmieniło się na „Solutions for Enterprise”. Niezależnie od tej zmiany pamięci masowe pozostają do dziś kluczowym elementem działalności firmy.

Mniej vendorów, więcej wartości

Kierunek rozwoju S4E różnił się od standardowego modelu dystrybucyjnego, opierając się na strategii „mniej vendorów, więcej wartości”. Zamiast dążyć do ciągłego poszerzania portfolio poprzez pozyskiwanie nowych dostawców, firma skupiła się na dogłębnym rozumieniu potrzeb dotychczasowych partnerów. Od początku fundamentem działalności S4E były kompetencje i innowacyjne podejście do usług dodanych.

Model dystrybutora z wartością dodaną (VAD) rozwinął się dzięki skupieniu na kompleksowym wsparciu partnerów. – Gdy partner chce wejść na dany rynek, ale nie ma zasobów, by samodzielnie przygotować ofertę dla klienta końcowego, jesteśmy w stanie go wspomóc na każdym etapie projektu – podkreśla Arkadiusz Możdżeń, członek zarządu firmy.

Obecnie połowa z 60 zatrudnionych osób to specjaliści techniczni, inżynierowie, eksperci i trenerzy, co potwierdza priorytetowe traktowanie kompetencji.

Kluczowe partnerstwa

S4E współpracuje z czołowymi producentami, takimi jak DELL Technologies, Commvault, Huawei, Nutanix, Citrix oraz Hitachi Vantara. Najdłuższe partnerstwo, rozpoczęte jeszcze na początku lat 2000 w czasach Legato Systems, dotyczyło EMC, a po jego przejęciu w 2016 roku – produktów Della, które nieprzerwanie znajdują się w ofercie S4E.

Obecnie w portfolio S4E dużym zainteresowaniem cieszą się macierze dyskowe oferowane przez Della, Hitachi Vantara i Huawei. Z kolei rosnące zagrożenie w internecie ze strony ransomware i wymogi regulacyjne przyczyniają się do dużego popytu w sektorze publicznym na narzędzia do backupu. Tu silną pozycję mają systemy Commvaulta i Quantum.

Ponadto dynamiczny wzrost sprzedaży Nutanixa jest pochodną poszukiwania alternatywy dla użytkowników VMware. Firma z sukcesem wdrożyła również systemy Citrixa w sektorze bankowym i publicznym.

Wewnętrzna transformacja

W swojej historii S4E przeszło przez ważne etapy rozwoju i transformacji, w tym przejęcia. Kluczowym momentem była akwizycja przez Also Group, która zapewniła firmie przede wszystkim stabilność finansową oraz zdolność do profesjonalnego zarządzania liniami kredytowymi partnerów. Efektem tego kroku był dynamiczny skok liczby partnerów – ze 100 do ponad 200.

Spółka musiała zmierzyć się również z dużymi wyzwaniami kadrowymi, w tym z odejściem całego zespołu odpowiedzialnego za obsługę Huawei. Mimo tego S4E z powodzeniem odbudowało zespół i pozycję na rynku.

– Udało nam się w pełni wewnętrznie odbudować i dziś jesteśmy największym dystrybutorem Huawei w Polsce – opowiada Arkadiusz Możdżeń.

Odpowiedź na wyzwania

W kontekście rynkowych wyzwań, S4E potwierdza, że kluczowa pozostaje rola dystrybutora, szczególnie w momentach kryzysowych lub w przypadku skomplikowanych postępowań przetargowych. Dystrybutorzy są niezbędni do zapewnienia ciągłości dostaw, szybkiej realizacji zamówień, logistyki oraz weryfikacji protokołów odbioru.

– W branży co jakiś czas pojawia się przekonanie, że rola dystrybucji maleje, że przyszłość należy do bezpośredniej komunikacji z partnerami i końcowymi odbiorcami. Dystrybutorzy wydają się zbędnym ogniwem w łańcuchu. Dopiero w momentach kryzysowych, jak podczas pandemii, nagle okazuje się, jak kluczowa jest ich funkcja w zapewnieniu ciągłości dostaw – zwraca uwagę Magdalena Świątek, członek zarządu S4E.

– Inny przykład to postępowania przetargowe mające swoje ramy formalne. Klienci oczekują, że towar zostanie dostarczony praktycznie od ręki. I właśnie w tym momencie potrzebny jest partner zdolny do błyskawicznej realizacji – tłumaczy Magdalena Świątek.

Rynek o S4E

Współpracujący z S4E partnerzy doceniają konsekwentną strategię firmy i jej wkład w rozwój polskiego rynku IT. Podkreślają, że S4E buduje przewagę nie na szerokości portfolio, lecz na umiejętności dostarczania realnej wartości partnerom i klientom.

Dystrybutor jest ceniony za inwestycje w rozwój zespołu oraz podnoszenie kwalifikacji resellerów. Takie działania zwiększają lojalność całego kanału i aktywizują mniejszych partnerów.

Zdaniem partnerów związanych z technologiami cyberbezpieczeństwa i pamięci masowych, S4E odgrywa istotną rolę w szybkim wdrażaniu i sprawnym integrowaniu technologii, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania storage, backup oraz infrastrukturę pod AI. Firmy podkreślają wysokie kompetencje i stabilność zespołu S4E, który gwarantuje profesjonalne wsparcie – od projektowania rozwiązań w zakresie cyberodporności po wdrożenia.

S4E jest również wskazywane jako modelowy przykład dystrybutora o wartości dodanej, który jako pierwszy w Europie Wschodniej dostrzegł i wdrożył transformację data center z klasycznego modelu macierzowego na model oparty na pełnej wirtualizacji. Ponadto partnerzy z obszaru nowoczesnych środowisk pracy cenią S4E za stabilne wsparcie finansowe oraz kompetentne doradztwo techniczne i biznesowe, kluczowe dla realizacji wymagających projektów.

