Powstał przełomowy materiał. To magnetyczny odpowiednik grafenu

Bobby Kaman, główny autor badania, uważa, że elektronika dwuwymiarowa jest bardzo dobrze poznana dzięki odkryciu grafenu, a teraz jego zespół pokazał, iż znacznie słabiej zbadana klasa materiałów podlega tym samym fundamentalnym prawom fizyki.

Pomysł pojawił się, gdy Kaman – doktorant z zakresu inżynierii materiałowej w zespole badawczym profesora Axela Hoffmanna – zajmował się metamateriałami. Są to materiały projektowane tak, aby dzięki specjalnie zaprojektowanej strukturze wewnętrznej wykazywały właściwości, których nie posiadają w swojej naturalnej strukturze atomowej.

Elektrony poruszające się w grafenie oraz niewielkie zaburzenia magnetyczne w tzw. materiałach magnonicznych mogą zachowywać się jak fale. To podobieństwo skłoniło Kamana do zastanowienia się, czy można zaprojektować materiał magnoniczny tak, aby naśladował zachowanie elektronów w grafenie.

Aby sprawdzić tę hipotezę, zespół zbadał układ, w którym mikroskopijne momenty magnetyczne – zwane spinami – są uporządkowane w cienkiej warstwie materiału. Na jej powierzchni wykonano otwory ułożone w sześciokątny wzór przypominający strukturę grafenu.

Gdy naukowcy obliczyli energie zaburzeń przemieszczających się w tym materiale – tzw. fal spinowych – odkryli, że podlegają one tym samym regułom matematycznym, które opisują elektrony przemieszczające się w grafenie.