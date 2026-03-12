Reklama

Powstał przełomowy materiał. To magnetyczny odpowiednik grafenu

Naukowcy z Uniwersytetu Illinois stworzyli niezwykły materiał magnetyczny, który zachowuje się jak grafen. Inżynierowie odkryli zaskakujące matematyczne powiązanie między dwoma obszarami fizyki materii skondensowanej, które przez długi czas uważano za niezależne.

Publikacja: 12.03.2026 10:25

Nowy materiał, magnetyczny odpowiednik grafenu, może przynieść wielki postęp w miniaturyzacji elektroniki

Foto: Bloomberg

Urszula Lesman

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaki przełomowy materiał magnetyczny, wzorowany na grafenie, został stworzony przez naukowców?
  • Jakie nieoczekiwane powiązania matematyczne między obszarami fizyki materii skondensowanej zidentyfikowano?
  • W jaki sposób właściwości elektroniczne i magnetyczne dwuwymiarowych materiałów są ze sobą powiązane?
  • Jakie istotne rozróżnienia w złożoności nowego systemu magnonicznego zostały zaobserwowane przez badaczy?


Elektroniczne i magnetyczne właściwości materiałów dwuwymiarowych mają ogromny potencjał dla przyszłych technologii – informuje SciTechDaily. Przez wiele lat naukowcy traktowali te dwa zjawiska jako niezwiązane ze sobą. Inżynierowie z University of Illinois Grainger College of Engineering pokazali jednak, że można je opisać za pomocą tego samego aparatu matematycznego.

Naukowcy odkryli magnetyczny materiał działający jak grafen

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Physical Review X” naukowcy z University of Illinois wykazali, że starannie zaprojektowane dwuwymiarowe układy magnetyczne mogą podlegać tym samym równaniom, które opisują ruch elektronów w grafenie. To odkrycie może wpłynąć na rozwój technologii radiowych wysokiej częstotliwości oraz zaoferować naukowcom nową strategię analizy i projektowania takich materiałów.

Grafen jest wielką nadzieją naukowców z całego świata. Materiał może odmienić wiele dziedzin, w tym
Technologie
Naukowcy stworzyli niezwykły półprzewodnik z grafenu. Elektronika pożegna krzem?
Bobby Kaman, główny autor badania, uważa, że elektronika dwuwymiarowa jest bardzo dobrze poznana dzięki odkryciu grafenu, a teraz jego zespół pokazał, iż znacznie słabiej zbadana klasa materiałów podlega tym samym fundamentalnym prawom fizyki.

Pomysł pojawił się, gdy Kaman – doktorant z zakresu inżynierii materiałowej w zespole badawczym profesora Axela Hoffmanna – zajmował się metamateriałami. Są to materiały projektowane tak, aby dzięki specjalnie zaprojektowanej strukturze wewnętrznej wykazywały właściwości, których nie posiadają w swojej naturalnej strukturze atomowej.

Elektrony poruszające się w grafenie oraz niewielkie zaburzenia magnetyczne w tzw. materiałach magnonicznych mogą zachowywać się jak fale. To podobieństwo skłoniło Kamana do zastanowienia się, czy można zaprojektować materiał magnoniczny tak, aby naśladował zachowanie elektronów w grafenie.

Struktura grafenu, który jest 200 razy mocniejszy od stali
Technologie
Materiał twardszy niż diament powstał z... plastikowych butelek. Przełomowe odkrycie

Aby sprawdzić tę hipotezę, zespół zbadał układ, w którym mikroskopijne momenty magnetyczne – zwane spinami – są uporządkowane w cienkiej warstwie materiału. Na jej powierzchni wykonano otwory ułożone w sześciokątny wzór przypominający strukturę grafenu.

Gdy naukowcy obliczyli energie zaburzeń przemieszczających się w tym materiale – tzw. fal spinowych – odkryli, że podlegają one tym samym regułom matematycznym, które opisują elektrony przemieszczające się w grafenie.

Nowy materiał może pomóc w miniaturyzacji technologii mikrofalowych

Układ okazał się bardziej złożony, niż początkowo zakładano. Analiza wykazała istnienie dziewięciu odrębnych pasm energetycznych, co oznacza, że materiał może jednocześnie wykazywać kilka różnych typów zachowania – pisze SciTechDaily. Jedno z nich dotyczy bezmasowych fal spinowych bardzo przypominających fale elektronowe w grafenie. System zawiera także pasma o małej dyspersji związane ze stanami zlokalizowanymi oraz efekty topologiczne pojawiające się w różnych pasmach.

Każdy element materiału może się przesuwać i obracać względem siebie, a więc wydajnie rozpraszać ene
Technologie
Naukowcy stworzyli materiał, który ma być rekordowo twardy i elastyczny

Badacze podkreślają, że ich odkrycie może doprowadzić do powstania praktycznych technologii, a także pogłębić zrozumienie podstaw fizyki. Jednym z potencjalnych zastosowań są elementy mikrofalowe wykorzystywane w systemach komunikacji bezprzewodowej i komórkowej.

Jednym z takich urządzeń jest tzw. cyrkulator mikrofalowy, który pozwala sygnałom radiowym rozchodzić się tylko w jednym kierunku. Zwykle urządzenia tego typu są duże, jednak badany przez inżynierów system magnoniczny może umożliwić miniaturyzację elementów mikrofalowych do skali mikrometrów.

