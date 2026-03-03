Reklama

Koniec z dominacją GPS? To ma być centymetrowa precyzja bez satelitów

Amerykański start-up ZaiNar zaprezentował przełomową technologię lokalizacji opartą na 5G. System osiąga dokładność poniżej 10 cm na dystansie do 1,5 km i może stać się fundamentem rozwoju tzw. physical AI – robotów, autonomicznych pojazdów i inteligentnych miast.

Publikacja: 03.03.2026 20:11

Nowy typ nawigacji oparty o 5G może pomóc w rozwoju autonomicznych samochodów

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Stworzona przez inżynierów ZaiNar z Belmont w Kalifornii technologia otwiera zupełnie nowy wymiar pozycjonowania 5G na świecie. Osiągnięta dokładność poniżej 10 cm na dystansie do 1,5 km deklasuje obecnie dostępne, nawet najbardziej innowacyjne systemy lokalizowania, przy tym rozwiązanie to działa przy niemal zerowym obciążeniu dla żywotności baterii w telefonach. Innowacyjny projekt to alternatywa dla standardowego podejścia stosowanego w nawigacji, w której sygnały referencyjne mogą być przesyłane ledwie raz na sekundę i sprawdzają się w zastosowaniach stacjonarnych.

Rewolucja w lokalizacji dzięki 5G

ZaiNar stosuje pozycjonowanie oparte na sygnałach łączności (SRS), które każde urządzenie już emituje, pozwalając tym samym na śledzenie szybko poruszających się obiektów (samochody, roboty czy pracownicy mobilni). Daniel Jacker, współzałożyciel ZaiNar, podkreśla, że ta technologia nie jest już teorią. – Udowadniamy precyzję w praktyce w sektorach takich jak służba zdrowia, budownictwo, logistyka i w segmencie inteligentnych miast – zaznacza.

Rozwój algorytmów na bazie sztucznej inteligencji działającej w świecie fizycznym (tzw. physical AI) jest silnie sprzężony z koniecznością analizy przestrzeni i precyzyjnego poruszania się maszyn, na przykład w sektorze robotyki, przy ominięciu problemów takich jak latencja czy nieścisłości. Eksperci uważają, iż osiągnięcie centymetrowej dokładności dzięki rozwiązaniu opartemu na 5G może usunąć te ograniczenia, z którymi od dawna zmagają się branże oparte na logistyce czy zarządzaniu w halach produkcyjnych.

Co kluczowe, ZaiNar zdołał pozyskać znaczące zaufanie gigantów branży – start-up zabezpieczył już kontrakty o wartości 450 mln dol. Szacuje się, że opracowana technologia może być wyceniana obecnie na około 1 mld dol.

System GPS przez dekady uchodził za złoty standard nawigacji, jednak jego fundamenty zaczynają kruszeć. Konflikty zbrojne oraz narastające napięcia geopolityczne brutalnie obnażyły słabości tego rozwiązania – sygnał docierający z satelitów jest stosunkowo słaby i niezwykle łatwy do zakłócenia, co staje się rosnącym problemem nie tylko dla wojska, ale przede wszystkim dla lotnictwa cywilnego, rolnictwa precyzyjnego i transportu morskiego. Katalizatorem przyspieszającym poszukiwania alternatyw na świecie stały się agresywne działania Federacji Rosyjskiej. Tylko w latach 2024–2026 liczba incydentów związanych z zagłuszaniem (jamming) i niebezpiecznym fałszowaniem (spoofing) sygnału GPS nad Europą wzrosła lawinowo.

Świat szuka alternatywy dla podatnej na ataki nawigacji

W odpowiedzi na te zagrożenia, czołowe ośrodki badawcze i sektor zbrojeniowy testują rozwiązania całkowicie odcinające się od sygnału z kosmosu. Amerykańskie Sandia National Laboratories z powodzeniem rozwija tzw. kwantowe kompasy. Wykorzystują one krzemowe mikrochipy fotoniczne i techniki interferometrii atomowej do stworzenia ultraprecyzyjnych czujników przyspieszenia, które udało się zminiaturyzować do rozmiarów awokado.

Z kolei australijska firma Q-CTRL, przy wsparciu sektora obronnego, opracowała system nawigacji magnetycznej Ironstone Opal. Zamiast szukać satelitów, analizuje on pole magnetyczne Ziemi. Każde miejsce na planecie posiada swój unikalny „magnetyczny odcisk palca”, co pozwala na precyzyjną lokalizację maszyn nawet przy całkowitym zagłuszeniu eteru. Podobne kroki podejmuje Bliski Wschód – na targach zbrojeniowych IDEX 2025 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaprezentowano system Perceptra, uwalniający bezzałogowce od widma utraty sygnału dzięki zaawansowanej nawigacji wizyjnej. Równolegle, prawdziwym przełomem ostatnich miesięcy stają się zminiaturyzowane zegary atomowe typu CSAC (Chip-Scale Atomic Clock), rozwijane m.in. przez firmę Microchip Technology. Ich najnowsze moduły, takie jak wprowadzony na rynek SA65-LN drugiej generacji, są niezwykle małe i odporne na trudne warunki. Instaluje się je w mobilnych radarach, dronach czy sprzęcie komunikacyjnym jako niezawodny, wbudowany „zapas”, który pozwala systemom działać i precyzyjnie się lokalizować nawet w środowisku całkowicie odciętym od sygnałów GNSS/GPS.

