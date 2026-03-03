Koniec z dominacją GPS? To ma być centymetrowa precyzja bez satelitów

Stworzona przez inżynierów ZaiNar z Belmont w Kalifornii technologia otwiera zupełnie nowy wymiar pozycjonowania 5G na świecie. Osiągnięta dokładność poniżej 10 cm na dystansie do 1,5 km deklasuje obecnie dostępne, nawet najbardziej innowacyjne systemy lokalizowania, przy tym rozwiązanie to działa przy niemal zerowym obciążeniu dla żywotności baterii w telefonach. Innowacyjny projekt to alternatywa dla standardowego podejścia stosowanego w nawigacji, w której sygnały referencyjne mogą być przesyłane ledwie raz na sekundę i sprawdzają się w zastosowaniach stacjonarnych.

Reklama Reklama

Rewolucja w lokalizacji dzięki 5G

ZaiNar stosuje pozycjonowanie oparte na sygnałach łączności (SRS), które każde urządzenie już emituje, pozwalając tym samym na śledzenie szybko poruszających się obiektów (samochody, roboty czy pracownicy mobilni). Daniel Jacker, współzałożyciel ZaiNar, podkreśla, że ta technologia nie jest już teorią. – Udowadniamy precyzję w praktyce w sektorach takich jak służba zdrowia, budownictwo, logistyka i w segmencie inteligentnych miast – zaznacza.

Rozwój algorytmów na bazie sztucznej inteligencji działającej w świecie fizycznym (tzw. physical AI) jest silnie sprzężony z koniecznością analizy przestrzeni i precyzyjnego poruszania się maszyn, na przykład w sektorze robotyki, przy ominięciu problemów takich jak latencja czy nieścisłości. Eksperci uważają, iż osiągnięcie centymetrowej dokładności dzięki rozwiązaniu opartemu na 5G może usunąć te ograniczenia, z którymi od dawna zmagają się branże oparte na logistyce czy zarządzaniu w halach produkcyjnych.

Co kluczowe, ZaiNar zdołał pozyskać znaczące zaufanie gigantów branży – start-up zabezpieczył już kontrakty o wartości 450 mln dol. Szacuje się, że opracowana technologia może być wyceniana obecnie na około 1 mld dol.

System GPS przez dekady uchodził za złoty standard nawigacji, jednak jego fundamenty zaczynają kruszeć. Konflikty zbrojne oraz narastające napięcia geopolityczne brutalnie obnażyły słabości tego rozwiązania – sygnał docierający z satelitów jest stosunkowo słaby i niezwykle łatwy do zakłócenia, co staje się rosnącym problemem nie tylko dla wojska, ale przede wszystkim dla lotnictwa cywilnego, rolnictwa precyzyjnego i transportu morskiego. Katalizatorem przyspieszającym poszukiwania alternatyw na świecie stały się agresywne działania Federacji Rosyjskiej. Tylko w latach 2024–2026 liczba incydentów związanych z zagłuszaniem (jamming) i niebezpiecznym fałszowaniem (spoofing) sygnału GPS nad Europą wzrosła lawinowo.