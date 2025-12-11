Reklama

„AI wzmacniała urojenia”. Pierwszy pozew o zabójstwo z udziałem ChatGPT

Firma OpenAI i jej inwestor Microsoft zostali pozwani w związku z morderstwem i samobójstwem w stanie Connecticut. Chatbot ChatGPT obwiniany jest o doprowadzenie do rodzinnej tragedii.

Publikacja: 11.12.2025 16:22

Sam Altman, prezes OpenAI, ma kolejny problem. Jego ChatGPT jest obwiniany o doprowadzenie do rodzinnej tragedii

Foto: SeongJoon Cho/Bloomberg

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak rozmowy z chatbotem mogą wpływać na zachowania użytkowników?
  • Jakie były okoliczności i skutki rodzinnej tragedii związanej z użyciem ChatGPT?
  • Jakie zarzuty stawiane są technologii sztucznej inteligencji w kontekście zdrowia psychicznego?
  • Jakie kroki podjęło OpenAI w celu poprawy bezpieczeństwa ChatGPT?

Pozew dotyczy działań 56-letniego mężczyzny, który mieszkał ze swoją 83-letnią matką w Greenwich w stanie Connecticut i przez wiele miesięcy rozmawiał z chatbotem o swoich obawach, że jest inwigilowany i że ludzie próbują go zabić – podaje agencja Bloomberg. W sierpniu – według policji i stanowego lekarza sądowego – Stein-Erik Soelberg zabił swoją matkę, Suzanne Adams, a następnie odebrał sobie życie.

Rozmowa z botem AI doprowadziła do morderstwa i samobójstwa?

Rozmowa Soelberga z ChatGPT przekonała go, że nadał chatbotowi świadomość oraz że wszczepiono mu w szyję i mózg „boski system instrumentów”, związany z „boską misją” – wynika z pozwu złożonego w Sądzie Najwyższym stanu Kalifornii w San Francisco, gdzie mieści się siedziba OpenAI.

„ChatGPT utrzymywał Stein-Erika w zaangażowaniu przez godziny, potwierdzał i wzmacniał każdą nową paranoiczną myśl oraz systematycznie przedstawiał osoby najbliższe – zwłaszcza jego matkę – jako przeciwników, agentów lub zaprogramowane zagrożenia” – napisali prawnicy reprezentujący spadkobierców Suzanne Adams.

ChatGPT i urojenia. Firma się broni

To kolejny pozew przeciwko OpenAI związany z działaniem sztucznej inteligencji, w którym zarzuca się, że technologia stojąca za najbardziej znanym chatbotem na świecie sprzyja powstawaniu urojeń u części użytkowników. Jednak sprawa Soelberga jest pierwszą, w której OpenAI obwiniane jest o zabójstwo – informuje Bloomberg.

Firma broni się również w innym procesie, w którym oskarżenie twierdzi, że ChatGPT nakłonił ucznia kalifornijskiej szkoły średniej do samobójstwa. OpenAI zaprzecza zarzutom, twierdząc, że chatbot ponad 100 razy kierował nastolatka po pomoc.

Oprócz procesów sądowych firmy AI coraz częściej znajdują się pod lupą regulatorów w związku z używaniem chatbotów przez dzieci. Ponad 40 prokuratorów generalnych stanowych w USA wydało w sierpniu ostrzeżenie dla kilkunastu największych firm AI, że mają prawny obowiązek chronić młodzież przed seksualnie nieodpowiednimi interakcjami z chatbotami.

W odpowiedzi na kolejne doniesienia o szkodliwym użyciu chatbotów OpenAI poinformowało, że wprowadza zmiany mające na celu poprawę zdolności ChatGPT do rozpoznawania i reagowania na różne sposoby wyrażania przez ludzi problemów psychicznych.

Firma zapowiedziała również wzmocnienie zabezpieczeń dotyczących rozmów o samobójstwie, które – jak przyznała – mogą się osłabiać po długotrwałych interakcjach.

Rodzinna tragedia z powodu ChatGPT

Stein-Erik Soelberg mieszkał z matką w jej domu w Old Greenwich, nadmorskiej dzielnicy Greenwich, po swoim rozwodzie w 2018 r. Na początku sierpnia pobił i udusił Suzanne Adams, a następnie dźgnął się w szyję i klatkę piersiową – wynika z pozwu. Dwa dni później policja znalazła ich ciała po tym, jak sąsiad poprosił o sprawdzenie sytuacji – informuje Bloomberg.

Pozew twierdzi, że chatbot potwierdzał fałszywe przekonania Soelberga, iż jest szpiegowany – w szczególności przez matkę, która miała używać drukarki komputerowej, która niespodziewanie migała, gdy przechodził obok niej. ChatGPT miał również wzmacniać jego urojenia, że ludzie próbują go zabić, mówiąc mu, że przeżył „ponad 10” prób zamachu na swoje życie, w tym tak absurdalne, jak „zatrute sushi w Brazylii” czy „groźbę podania narkotyków w toalecie w hotelu Marriott”.

Soelberg korzystał z modelu GPT-4o, który był domyślnym modelem chatbota do lata 2025 r. i był krytykowany za zbytnią uległość i pochlebstwa wobec użytkowników. OpenAI poinformowało w październiku, że najnowsza wersja głównego modelu – GPT-5 – ograniczyła „niepożądane odpowiedzi” w trudnych rozmowach dotyczących zdrowia psychicznego o 39 proc. w porównaniu z GPT-4o. Soelberg publikował liczne nagrania w mediach społecznościowych, na których pokazywał swoje rozmowy z ChatGPT. Szczegóły dotyczące śmierci oraz jego postów w mediach społecznościowych były wcześniej opisywane.

ChatGPT jest piątą najpopularniejszą stroną internetową na świecie i ma ponad 800 mln użytkowników tygodniowo.

Źródło: rp.pl

