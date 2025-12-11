Aktualizacja: 11.12.2025 17:25 Publikacja: 11.12.2025 16:22
Sam Altman, prezes OpenAI, ma kolejny problem. Jego ChatGPT jest obwiniany o doprowadzenie do rodzinnej tragedii
Foto: SeongJoon Cho/Bloomberg
Pozew dotyczy działań 56-letniego mężczyzny, który mieszkał ze swoją 83-letnią matką w Greenwich w stanie Connecticut i przez wiele miesięcy rozmawiał z chatbotem o swoich obawach, że jest inwigilowany i że ludzie próbują go zabić – podaje agencja Bloomberg. W sierpniu – według policji i stanowego lekarza sądowego – Stein-Erik Soelberg zabił swoją matkę, Suzanne Adams, a następnie odebrał sobie życie.
Rozmowa Soelberga z ChatGPT przekonała go, że nadał chatbotowi świadomość oraz że wszczepiono mu w szyję i mózg „boski system instrumentów”, związany z „boską misją” – wynika z pozwu złożonego w Sądzie Najwyższym stanu Kalifornii w San Francisco, gdzie mieści się siedziba OpenAI.
Czytaj więcej
ChatGPT-5 oferuje bezużyteczne, a czasem wręcz niebezpieczne porady osobom doświadczającym kryzys...
„ChatGPT utrzymywał Stein-Erika w zaangażowaniu przez godziny, potwierdzał i wzmacniał każdą nową paranoiczną myśl oraz systematycznie przedstawiał osoby najbliższe – zwłaszcza jego matkę – jako przeciwników, agentów lub zaprogramowane zagrożenia” – napisali prawnicy reprezentujący spadkobierców Suzanne Adams.
To kolejny pozew przeciwko OpenAI związany z działaniem sztucznej inteligencji, w którym zarzuca się, że technologia stojąca za najbardziej znanym chatbotem na świecie sprzyja powstawaniu urojeń u części użytkowników. Jednak sprawa Soelberga jest pierwszą, w której OpenAI obwiniane jest o zabójstwo – informuje Bloomberg.
Firma broni się również w innym procesie, w którym oskarżenie twierdzi, że ChatGPT nakłonił ucznia kalifornijskiej szkoły średniej do samobójstwa. OpenAI zaprzecza zarzutom, twierdząc, że chatbot ponad 100 razy kierował nastolatka po pomoc.
Oprócz procesów sądowych firmy AI coraz częściej znajdują się pod lupą regulatorów w związku z używaniem chatbotów przez dzieci. Ponad 40 prokuratorów generalnych stanowych w USA wydało w sierpniu ostrzeżenie dla kilkunastu największych firm AI, że mają prawny obowiązek chronić młodzież przed seksualnie nieodpowiednimi interakcjami z chatbotami.
W odpowiedzi na kolejne doniesienia o szkodliwym użyciu chatbotów OpenAI poinformowało, że wprowadza zmiany mające na celu poprawę zdolności ChatGPT do rozpoznawania i reagowania na różne sposoby wyrażania przez ludzi problemów psychicznych.
Firma zapowiedziała również wzmocnienie zabezpieczeń dotyczących rozmów o samobójstwie, które – jak przyznała – mogą się osłabiać po długotrwałych interakcjach.
Stein-Erik Soelberg mieszkał z matką w jej domu w Old Greenwich, nadmorskiej dzielnicy Greenwich, po swoim rozwodzie w 2018 r. Na początku sierpnia pobił i udusił Suzanne Adams, a następnie dźgnął się w szyję i klatkę piersiową – wynika z pozwu. Dwa dni później policja znalazła ich ciała po tym, jak sąsiad poprosił o sprawdzenie sytuacji – informuje Bloomberg.
Pozew twierdzi, że chatbot potwierdzał fałszywe przekonania Soelberga, iż jest szpiegowany – w szczególności przez matkę, która miała używać drukarki komputerowej, która niespodziewanie migała, gdy przechodził obok niej. ChatGPT miał również wzmacniać jego urojenia, że ludzie próbują go zabić, mówiąc mu, że przeżył „ponad 10” prób zamachu na swoje życie, w tym tak absurdalne, jak „zatrute sushi w Brazylii” czy „groźbę podania narkotyków w toalecie w hotelu Marriott”.
Soelberg korzystał z modelu GPT-4o, który był domyślnym modelem chatbota do lata 2025 r. i był krytykowany za zbytnią uległość i pochlebstwa wobec użytkowników. OpenAI poinformowało w październiku, że najnowsza wersja głównego modelu – GPT-5 – ograniczyła „niepożądane odpowiedzi” w trudnych rozmowach dotyczących zdrowia psychicznego o 39 proc. w porównaniu z GPT-4o. Soelberg publikował liczne nagrania w mediach społecznościowych, na których pokazywał swoje rozmowy z ChatGPT. Szczegóły dotyczące śmierci oraz jego postów w mediach społecznościowych były wcześniej opisywane.
ChatGPT jest piątą najpopularniejszą stroną internetową na świecie i ma ponad 800 mln użytkowników tygodniowo.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Utrata węchu i smaku, gorączka oraz uporczywy kaszel – z tym najczęściej kojarzy się Covid-19. Jednak wraz z kol...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Jensen Huang, współzałożyciel i prezes Nvidii, jest większym optymistą, jeśli chodzi o wpływ AI na rynek pracy n...
Duma Tesli, robot Optimus spektakularnie przewrócił się podczas pokazu w Miami, a jego dziwne zachowanie wywołał...
Naukowcy odkryli, że popularne chatboty mogą zmieniać preferencje wyborców skuteczniej niż kampanie telewizyjne....
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Łatwo można ominąć zabezpieczenia w dużych modelach językowych (LLM) - uważają włoscy naukowcy. W efekcie modele...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas