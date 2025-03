Dzisiejsze humanoidy demonstrują złożone możliwości, w tym grę w piłkę nożną, szycie, pieczenie chleba czy interakcję z ludźmi. Potrafią działać autonomicznie. „Roboty humanoidalne przekształcą globalny krajobraz przemysłowy" – zapowiedziało chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych, wskazując, że to kolejny etap technologicznej ewolucji po komputerach czy smartfonach.

Chiny chcą być liderem rynku humanoidów

I to właśnie Chiny wyrastają dziś na lidera rynku humanoidów. W 2024 r. tamtejszy rynek tego typu maszyn osiągnął wartość 2,76 mld juanów (378 mln dol.). Przewiduje się, że do 2029 r. wzrośnie on do 75 mld juanów, zdobywając trzecią część światowego rynku.

Czytaj więcej Technologie Powstała pierwsza szkoła dla... robotów. Humanoidy zastąpią ludzi w pracy i w domu Placówka ta, umiejscowiona w Szanghaju, w początkowej fazie ma pomieścić ponad 100 robotów jednocześnie. Chińczycy liczą, że taki projekt szkolenia obniży koszty związane z rozwojem technologii „ucieleśnionej inteligencji”, w której Państwo Środka chce być numerem 1.

Ale przełom ma nastąpić w przyszłym roku. Eksperci na forum Global Developer Conference 2025 (GDC) prognozowali, że rynek ten właśnie wtedy osiągnie swój „moment DeepSeek" (nawiązując do chińskiej AI, która w styczniu przebojem wdarła się do elity chatbotów). Podczas zorganizowanego w Szanghaju forum zdolności humanoidów, wspieranych modelami AI, zademonstrowały firmy jak Agibot, Cyan i Keeper. Humanoid EngineAI wykonywał akrobacje, Unitree prezentowały umiejętności kung-fu, a robot Kuafu przeprowadzał wywiady.

Tysiące robotów wyjadą z fabryk

Jiang Lei, główny naukowiec w National and Local Co-Built Humanoid Robotics Innovation Center, przekonuje, iż już w tym roku duża grupa chińskich firm osiągnie roczną sprzedaż przekraczającą 10 tys. humanoidów.