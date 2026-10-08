mObywatel z przydatnymi nowościami. Pomogą podczas podróży i korzystania z recept
Z rządowej aplikacji mObywatel korzysta już około 13 mln Polaków. Aby mieć dostęp do nowych funkcji, należy zaktualizować aplikację.
Usługa Odyseusz jest skierowana do osób wyjeżdżających za granicę. Pozwala ona nie tylko zgłosić swój wyjazd, ale również na bieżąco sprawdzać aktualne informacje o kraju docelowym oraz otrzymywać powiadomienia i alerty o zmianach w ostrzeżeniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dzięki nowej funkcji użytkownicy mogą zapisać zgłoszenie podróży w formacie PDF i pobrać je bezpośrednio na swoje urządzenie. To przydatne ułatwienie, ponieważ najważniejsze dane dotyczące wyjazdu oraz numery zgłoszenia można teraz łatwo sprawdzić offline w dowolnym momencie, w miejscach, w których nie mamy dostępu do sieci.
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Drugą usługą, która zyskała nową funkcjonalność w mObywatelu, są Recepty. Wprowadzona nowość umożliwia pobranie recepty w formacie PDF na urządzenie. Rozwiązanie to sprawdzi się m.in. podczas wizyty w aptece. Nie trzeba będzie korzystać z internetu, by pokazać receptę. Nowa funkcja daje możliwość szybkiego podglądu wypisanych leków w każdej chwili, również offline.
Usługa Recepty w mObywatelu pozwala wygodnie przeglądać i sprawdzać wystawione recepty, a także realizować je w aptece bez podawania numeru PESEL – wystarczy podać czterocyfrowy kod recepty lub kod QR. Można realizować także recepty swoich dzieci oraz osób, od których mamy pełnomocnictwo.
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