Z rządowej aplikacji mObywatel korzysta już około 13 mln Polaków. Aby mieć dostęp do nowych funkcji, należy zaktualizować aplikację.

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Nowa funkcja w usłudze Odyseusz. Ważne dane na telefonie bez obaw o zasięg

Usługa Odyseusz jest skierowana do osób wyjeżdżających za granicę. Pozwala ona nie tylko zgłosić swój wyjazd, ale również na bieżąco sprawdzać aktualne informacje o kraju docelowym oraz otrzymywać powiadomienia i alerty o zmianach w ostrzeżeniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dzięki nowej funkcji użytkownicy mogą zapisać zgłoszenie podróży w formacie PDF i pobrać je bezpośrednio na swoje urządzenie. To przydatne ułatwienie, ponieważ najważniejsze dane dotyczące wyjazdu oraz numery zgłoszenia można teraz łatwo sprawdzić offline w dowolnym momencie, w miejscach, w których nie mamy dostępu do sieci.

Recepty zawsze pod ręką. Dostępne także offline

Drugą usługą, która zyskała nową funkcjonalność w mObywatelu, są Recepty. Wprowadzona nowość umożliwia pobranie recepty w formacie PDF na urządzenie. Rozwiązanie to sprawdzi się m.in. podczas wizyty w aptece. Nie trzeba będzie korzystać z internetu, by pokazać receptę. Nowa funkcja daje możliwość szybkiego podglądu wypisanych leków w każdej chwili, również offline.

Usługa Recepty w mObywatelu pozwala wygodnie przeglądać i sprawdzać wystawione recepty, a także realizować je w aptece bez podawania numeru PESEL – wystarczy podać czterocyfrowy kod recepty lub kod QR. Można realizować także recepty swoich dzieci oraz osób, od których mamy pełnomocnictwo.