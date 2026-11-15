Z tego artykułu dowiesz się: Z jakiego powodu nadchodzi ostateczny termin na aktualizację aplikacji mObywatel?

Jak wygasający certyfikat domenowy wpływa na bezpieczeństwo danych?

W jaki sposób w kilku krokach sprawdzić wersję aplikacji i uniknąć utraty dostępu?

Użytkownicy smartfonów mają czas już tylko do poniedziałku, czyli 16 listopada, na aktualizację mObywatela działającego dotąd na wygasającym certyfikacie domenowym. Po tym dniu wdrożona zostanie poprawka, która sprawi, że posiadacze aplikacji przed najnowszą aktualizacją nie będą mieli dostępu do swojego konta w mObywatelu. Zmiana wymusza także przegląd integracji IT w firmach korzystających z rządowego API.

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Jak szybko sprawdzić wersję aplikacji?

Aby uniknąć kłopotów, należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji 4.93.1. Czasu nie zostało wiele, graniczną datą wdrożenia poprawki jest poniedziałek, 16 listopada. W zmianach chodzi o bezpieczeństwo. A to, w przypadku aplikacji tożsamości cyfrowej, opiera się na ciągłej ochronie kryptograficznej połączeń między smartfonami a rejestrami państwowymi. Ważność certyfikatu domenowego wykorzystywanego przez mObywatela dobiega właśnie końca, stąd każdy użytkownik telefonu z systemem Android lub iOS musi upewnić się, że korzysta z wersji 4.93.1.

Co ważne, dla wielu osób proces odbędzie się bezobsługowo: użytkownicy z włączoną automatyczną aktualizacją w Google Play lub App Store nie muszą nic robić (system pobierze pakiet w tle). Jednak osoby konfigurujące urządzenia manualnie muszą zachować czujność, gdyż jeśli mObywatel nie zostanie zaktualizowany na czas, po zalogowaniu pojawi się monit informujący o konieczności pobrania nowej wersji. A to uniemożliwi swobodne korzystanie z usług popularnej aplikacji do czasu aktualizacji. Wtedy należy pobrać aplikację ze sklepu, przy czym wymóg ten dotyczy także aplikacji mObywatel Junior (rodzice z wyprzedzeniem powinni sprawdzić smartfony swoich dzieci).

Weryfikacja numeru wersji jest prosta: oznaczenie 4.93.1 znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu logowania. Można to również sprawdzić w menu programu, wybierając „Więcej”, a następnie „O aplikacji” w sekcji „Pozostałe”. W przypadku starszej wersji pojawi się opcja przejścia do aktualizacji. Alternatywnie wystarczy odnaleźć mObywatela w Google Play lub App Store – przycisk „Aktualizuj” (lub „Uaktualnij”) oznacza konieczność pobrania pliku, natomiast „Otwórz” potwierdza posiadanie najnowszej wersji.

Co muszą zrobić firmy?

Wymiana certyfikatu domeny mobywatel.gov.pl, wyznaczona na 16 listopada to nie tylko sprawa dla obywateli, ale również kluczowe wydarzenie dla instytucji publicznych i sektora biznesowego. Państwowy system tożsamości zabezpiecza procesy weryfikacji danych m.in. w bankach czy telekomach. Certyfikat domenowy gwarantuje bezpieczną wymianę informacji, zapewniając szyfrowanie połączeń między podmiotami zewnętrznymi a infrastrukturą publiczną. W zależności od technologii połączenia, firmy muszą sprawdzić stan swoich systemów.

W relacjach z mObywatelem funkcjonują dwa rodzaje integracji: za pomocą komponentu BackSystem oraz poprzez usługi dostępne pod domenami z końcówką mobywatel.gov.pl (np. api.mobywatel.gov.pl). Resort cyfryzacji wyjaśnia, że podmioty zintegrowane przez BackSystem, Tools oraz CryptoSystem nie muszą wprowadzać żadnych modyfikacji w swoich środowiskach – proces wymiany certyfikatu przebiegnie w tym przypadku automatycznie i bez zakłóceń.

Dodatkowe działania są konieczne w firmach, które łączą się z usługami w domenie mobywatel.gov.pl z poziomu własnych systemów IT. Jeśli oprogramowanie partnera weryfikuje konkretny certyfikat SSL lub przechowuje go w lokalnym magazynie zaufania, brak wdrożenia nowego certyfikatu po 16 listopada zablokuje wymianę danych. Działy IT powinny zatem pilnie zweryfikować te mechanizmy. Warto pamiętać, że regularne odnawianie zabezpieczeń pozwala utrzymać wysoki poziom ochrony danych obywateli.