Kiedy 48 godzin na odbiór paczki to za mało?

Po umieszczeniu przesyłki w urządzeniu Paczkomat na odbiór jest standardowo 48 godzin. Taki termin zwykle nie sprawia problemu, ale wystarczy wyjazd, weekend poza miastem albo kilka dni, w których po prostu nie ma okazji pojawić się w okolicy urządzenia. Wtedy można skorzystać z przedłużenia czasu odbioru o kolejne 24 godziny.

Jedno przedłużenie kosztuje 7,99 zł. Jeśli dodatkowa doba nadal nie wystarczy, usługę można wykupić ponownie, o ile przy przesyłce nadal jest dostępna odpowiednia opcja.

Po przedłużeniu zmienia się wyłącznie termin odbioru. Przesyłka pozostaje w tym samym urządzeniu Paczkomat, więc nie trzeba wybierać innej lokalizacji ani organizować nowego sposobu odbioru.

Więcej informacji o przedłużeniu czasu odbioru: https://inpost.pl/przedluzenie-czasu-odbioru-paczki

Jak przedłużyć odbiór paczki w InPost Mobile?

Opcja pojawia się przy konkretnej przesyłce. W przypadku urządzenia Paczkomat przycisk „Przedłuż” jest dostępny 12 godzin przed końcem terminu odbioru. W punktach InPost (PaczkoPunktach) działających w określonych godzinach pojawia się 24 godziny wcześniej.

Całość można załatwić w kilku krokach:

otworzyć InPost Mobile i wybrać przesyłkę, kliknąć „Przedłuż”, wybrać metodę płatności i opłacić usługę, sprawdzić nową datę odbioru.

Po płatności termin aktualizuje się w aplikacji. Nie trzeba samodzielnie doliczać kolejnej doby ani zapisywać godziny, do której przesyłka pozostanie dostępna.

Każde opłacone przedłużenie oznacza dodatkowe 24 godziny na odbiór.

Użytkownicy apki InPost mają jeszcze jedną możliwość. Zgromadzone w InPost Mobile InCoiny można wymienić na jednorazową zniżkę 50% na przedłużenie odbioru paczki przez Paczkomat. To kolejny sposób wykorzystania punktów zbieranych podczas korzystania z usług InPost.

Coraz więcej spraw związanych z paczką można załatwić w aplikacji

Jeszcze niedawno podstawową funkcją aplikacji kurierskich było śledzenie drogi przesyłki. Dziś sam status to tylko część możliwości.

W InPost Mobile można m.in. zdalnie otworzyć skrytkę, nadać lub zwrócić paczkę, przekierować przesyłkę, udostępnić ją innej osobie czy właśnie przedłużyć czas odbioru. Wszystko odbywa się przy konkretnej paczce, bez przechodzenia do kilku osobnych serwisów.

To część szerszego trendu cyfrowego self-service. Coraz więcej prostych zmian użytkownik może wykonać samodzielnie w aplikacji: bez dodatkowych formularzy i bez kontaktu z obsługą. Smartfon staje się miejscem, w którym nie tylko sprawdza się informacje, ale również podejmuje decyzje dotyczące dalszego przebiegu usługi.

W przypadku przedłużenia odbioru wygląda to bardzo konkretnie: termin jest widoczny przy przesyłce, tam pojawia się możliwość jego wydłużenia, tam odbywa się płatność i od razu można sprawdzić nową datę.

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