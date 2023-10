Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa

Prawie 376 tys. numerów komórkowych zmieniło operatora telekomunikacyjnego w Polsce w wakacyjnym trzecim kwartale 2023 r. To więcej niż kwartał wcześniej oraz w analogicznym okresie 2022 r.

Z właśnie opublikowanych danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika że do agresywnej gry o użytkownika przenoszącego numery wrócił P4, operator sieci Play. Telekom ten miał w trzecim kwartale najlepszy wynik na tle największych czterech operatorów. Jego bilans to prawie 43 tys. numerów na plusie. Nie uwzględniają one jednak d. UPC, kupionego i wchłoniętego przez P4, który w tym czasie „oddał” ponad 8 tys. numerów.

Do kogo przenoszą numery, od kogo zabierają

Dodatni wynik w ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 września uzyskał również T-Mobile Polska, choć niewspółmiernie słabszy niż Play. Wynik telekomu należącego do grupy Deutsche Telekom to 4,7 tys. numerów na plusie.

Użytkowników traciły natomiast Polkomtel (operator sieci Plus z grupy Cyfrowy Polsat, nie licząc Netii, czy Premium Mobile) oraz Orange Polska. Pierwszy z graczy zanotował ubytek o ponad 60 tys. kart. Drugi – o 6,33 tys.