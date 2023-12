Materiał partnera: Play

Firma telekomunikacyjna Play może stanowić przykład dla wielu przedsiębiorstw, jak prowadzić rentowny i rozwojowy biznes we współczesnych, dynamicznie zmieniających się czasach. Grupa Play jest wiodącym dostawcą usług mobilnych, internetu stacjonarnego i telewizji cyfrowej. Obsługuje w Polsce 17 mln klientów, a także świadczy kompleksowe rozwiązania ICT i data center przeznaczone dla biznesu.

Źródła sukcesu

Gdzie leżą źródła sukcesu? Jednym z elementów strategii spółki jest efektywność kosztowa – to wnikliwa kontrola kosztów i ciągle rozwijanie wewnętrzne procesów, tak aby zapewnić wysoką na tle sektora marżę EBITDAal . Kolejnym elementem jest wdrażanie nowych technologii w taki sposób, aby zoptymalizować wydatki inwestycyjne.

Konsekwentny sposób prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa oraz spójna strategia komunikacji – w tym charakterystyczne kampanie reklamowe – zaowocowały najbardziej rozpoznawalną na polskim rynku markę telekomunikacyjną.

Efekt? Dzisiaj Play to ponad 11 tys. stacji bazowych, z zasięgiem obejmującym niemal 100 proc. populacji Polski, a także intensywne inwestycje we własną sieć BTS, która jest obecnie najnowocześniejszą siecią komórkową w Polsce. To także sieć światłowodowa, która docelowo docierać będzie do ponad 6 milionów gospodarstw domowych, jak również sześć ośrodków Data Center zlokalizowanych w czterech miastach w Polsce. To wreszcie własne Network Operation Center, monitorujące stan sieci na okrągło: 24/7/365.

Warto dodać, że dynamiczny rozwój Play jest także napędzany przez innowacje i strategiczne akwizycje, takie jak przejęcia UPC Polska oraz 3S, które pozwoliły na połączenie wiedzy i doświadczenia trzech firm. U podstaw akwizycji leżała chęć zaoferowania kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych i IT. Połączenie z UPC Polska pozwoliło Play na rozszerzenie oferty o usługi internetowe, a dołączenie 3S wzmocniło pozycję firmy w zakresie usług chmurowych.

W stronę biznesu

Te systematycznie budowane przez lata fundamenty infrastrukturalne pozwalają Play na wyjście z poważną ofertą usług do dużego, poważnego biznesu. Rozszerzenie portfolio usług dla przedsiębiorców jest kolejnym naturalnym krokiem konsekwentnym rozwijaniu działalności firmy.

Jednocześnie szeroki wachlarz usług oferowanych przez Play sprawił, że pojawiła się potrzeba przygotowania specjalnie z myślą o przedsiębiorcach jednego miejsca, w którym zostaną zgromadzone wszelkie informacje. To dlatego powstała strona Play Rozwiązania dla Biznesu. Stanowi ona prawdziwe kompendium wiedzy o możliwościach skorzystania przez firmy z rozwiązań telekomunikacyjnych i technologicznych.

Rozwiązania dla Biznesu do Play obejmują takie usługi, jak:

- telefonia i komunikacja – nowoczesna sieć komórkowa pozwalająca na to, aby firma i jej pracownicy mogli efektywnie komunikować się między sobą oraz z klientami. Play buduje rozwiązania z szeregu komponentów – od prostych usług telefonii IP, przez centrale wirtualne, urządzenia i oprogramowanie do tele- i wideokonferencji, po zaawansowane narzędzia dla call center. Nieodzowną częścią tych rozwiązań są nowoczesne telefony, urządzenia do wideokonferencji i akcesoria, które wprowadzają nową jakość do firmowej komunikacji,

- dostęp do internetu – własna sieć światłowodowa sprofilowana pod kątem biznesu oraz w oparciu o sieć partnerów, pozwala dobrać usługę skrojoną na miarę potrzeb biznesu. W jej ramach klient może otrzymać symetryczne łącze światłowodowe z gwarancją pasma oraz nielimitowanym transferem danych; publiczne stałe adresy IPv4 lub IPv6; opcjonalnie TURBO!doładowanie, czyli możliwość bezpłatnego przyśpieszania łącza do maksymalnej przepustowości,

- chmura i centra danych – to najwyższej klasy, własne ośrodki data center w Polsce, pozwalające świadczyć usługi kolokacyjne oraz pełen zakres usług w oparciu o chmurę obliczeniową, który umożliwia zbudowanie własnego systemu IT. Dostępny jest szeroki zakres usług, takich jak wirtualne centrum danych, backup i replikacja czy storage. Za właściwe połączenie wybranych komponentów odpowiada zespół inżynierów o wysokich kompetencjach, współpracujący z czołowymi dostawcami sprzętu i oprogramowania m.in. Microsoft, VMware, Veeam,

- transmisja danych (SD-WAN, Transmisja Ethernet, Transmisja IP, Dzierżawa włókien/LAMBDA DWDM, LAN/WLAN) – projektowanie i realizacja połączeń sieciowych dla firm jedno- i wielooddziałowych. Usługa transmisji danych umożliwia firmom połączenie dowolnej liczby lokalizacji i utworzenia z nich własnej sieci wewnętrznej,

- telewizja dla biznesu – dla obiektów hotelarskich, pensjonatów i uzdrowisk oraz innych firm. Dostęp do ponad 120 kanałów TV: informacyjnych, sportowych, filmowych, popularnonaukowych oraz premium (np. HBO, Canal+, Eleven Sports), a także obcojęzycznych (usługa zawiera już opłaty dla nadawców za możliwość retransmisji programów w pokojach hotelowych), dostosowanie rozwiązania do technologii wykorzystywanej przez klienta, kompleksowe zarządzanie usługą i urządzeniami, w tym możliwość dostarczenia i instalacji odbiorników telewizyjnych.

Spełniać oczekiwania

Choć w oczywisty sposób – przecież firma konsekwentnie przez lata na to pracowała – Play może kojarzyć się głównie z mobilnym DNA, to przedsiębiorczy i dynamiczny duch organizacji stanowi siłę napędową, która pozwala na szybkie adaptowanie się do zmian i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów, co widać w ofercie dla biznesu.

W świetle wymienionych już usług warto zaznaczyć, że jednym z kluczowych elementów oferty Play Rozwiązania dla Biznesu jest stabilny dostęp do internetu, niezbędny dla firm z sektora e-commerce, mających wiele oddziałów czy korzystających ze zdalnego modelu pracy. W efekcie niezależnie od tego, czy mowa jest o start-upie z zaledwie dwoma pracownikami, czy o dużej korporacji z ponad 500 użytkownikami, specjalnie przygotowany internet światłowodowy jest w stanie zaspokoić najbardziej specyficzne potrzeby klienta.

Co więcej, w przeciwieństwie do tradycyjnych usług szerokopasmowych, internet światłowodowy jest skalowalny. A to oznacza, że można go bez problemu dostosować do rozwoju firmy i zmieniających się wymagań. Wraz z taką usługą, klienci otrzymuję dostęp do sprofilowanej obsługi klienta.

Jest to szczególnie istotny aspekt we współczesnych realiach biznesowych, gdzie coraz więcej operacji odbywa się w aplikacjach chmurowych w modelu SaaS (Software-as-a-Service). Wiele firm doskonale zna taką sytuację ze swojej codziennej praktyki. To na przykład takie operacje, jak:

- ciągła praca na plikach w chmurze (np. dokumenty, prezentacje i arkusze kalkulacyjne na takich platformach, jak Google Workspace czy Microsoft 365),

- pracy na oprogramowaniu SaaS, chociażby takim jak narzędzia CRM, programy do fakturowania czy narzędzia do zarządzania przepływem pracy,

- komunikacja elektroniczna z klientami; przykładowo podmioty handlujące na platformach typu market place lub własnych platformach e-commerce, mają stale do czynienia z codziennymi zapytaniami od klientów, przesyłanymi przez różne kanały komunikacji.

Tak więc niezawodne połączenie internetowe może zbliżyć partnerów biznesowych Play do swoich klientów i dostawców. Wraz z całodobowym dostępem do informacji o koncie, statusie zamówienia i szczegółach projektu umożliwia odpowiadanie na mailowe zapytania klientów lub zamówienia dokonywane na stronie internetowej w ciągu zaledwie kilku minut i zapewnia, że komunikacja będzie przebiegała płynnie. To z kolei przełoży się na satysfakcję klientów i wyższą sprzedaż.

Zaufany partner

Jest jeszcze jeden aspekt, o którym nie można nie wspomnieć w kontekście budowania otwartych, zaufanych i stabilnych więzi biznesowych. Play to znaczący i solidny partner, co obrazuje także skala płaconych przez firmę podatków: w ubiegłym roku Play był największym w Polsce płatnikiem CIT z branży mediów, technologii i marketingu. Za 2022 r. P4, operator sieci Play, wpłacił do budżetu państwa prawie 352 mln zł z tytułu podatku CIT.

Podsumowując. Play jest liderem telekomunikacji w Polsce, który nie zwalnia swojego tempa ekspansji. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu, które są dostosowane do potrzeb różnych przedsiębiorstw. Play jako wyjątkowa firma, wychodzi z ofertą do przedsiębiorstw, stawiając na niezawodny internet światłowodowy jako medium fundamentalne dla prowadzenia biznesu.

