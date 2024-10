Do których sieci komórkowych przenoszą się Polacy? Zwycięzca jest jeden

Ważne jest by zobowiązać producentów do myślenia nie tylko o procesie tworzenia produktów i ich sprzedaży, ale też o ich całym cyklu życia. Bardzo istotne jest nie tylko to, co dzieje się z produktem w trakcie jego użytkowania, lecz także po jego zużyciu. – mówi Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju, LPP.