Rusza nowa aukcja 5G. Państwo chce od operatorów astronomiczną kwotę

Po co firmom nowe pasmo?

UKE oczekuje, że zwycięzcy aukcji wybudują sieć, która do 2030 r. będzie docierać do 99 proc. gospodarstw domowych kraju i oferować przepustowość nie niższą niż 140 Mb/s. – Pasmo 700 MHz jest udostępniane później niż pasmo 3,6 GHz, więc dodajemy kolejny wymóg co do jakości sieci. Poprzednio zobowiązanie to kończyło się w 2028 roku na przepustowości nie niższej niż 95 Mb/s. Pozostałe zobowiązania pozostają bez zmian – tłumaczy dr Jacek Oko, prezes UKE na blogu.

Jak również wcześniej pisaliśmy, urząd czekał z ogłoszeniem aukcji na decyzję kolegium ds. cyberbezpieczeństwa złożonego z najwyższych rangą osób w państwie. W jego skład wchodzi premier i ministrowie oraz m.in. szefowie służb. Kolegium podjęło decyzję w miniony czwartek.

– Właśnie otrzymaliśmy od kolegium ds. cyberbezpieczeństwa uzgodnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług, które będą elementami przyszłych rezerwacji częstotliwości. Wymagania w tym zakresie są identyczne jak w przypadku rezerwacji wydanych po aukcji na cztery rezerwacje z pasma 3,6 GHz – zaznacza Jacek Oko.

8 listopada to ostatni dzwonek na przeprowadzenie aukcji na podstawie obowiązującego jeszcze prawa telekomunikacyjnego.10 listopada w życie wejdzie prawo komunikacji elektronicznej, które zastąpi ten akt. Organizacja aukcji na mocy dotychczas obowiązujących przepisów minimalizuje ryzyko, że coś pójdzie nie po myśli UKE. Prezes Oko podkreśla, że p.t. jest dobrze wszystkim znane oraz że ostatniej aukcji 5G nikt z uczestników nie zaskarżył. Był to bodaj pierwszy taki przypadek w historii polskiego rynku telekomunikacyjnego.